El fin de una era

Algo burbujea por dentro. Siento el magma a alta temperatura en mi interior. De nuevo, las placas tectónicas tiemblan. Algo busca reorganizarse por dentro. ¿El cometido? Evolucionar, ser otra Ana, abrir un nuevo capítulo. Para ello he tenido que morir muchas veces por dentro y algunas estar a punto de hacerlo del todo. Ya lo dice Ángel González en su poema Cumpleaños: "Para vivir un año es necesario / morirse muchas veces mucho."

Hoy tengo un cometido importante: alcanzar la adultez a las 23.45h. Hará entonces 35 años que me sacaron de la barriga de mi madre en una cesárea de urgencia complicada. Llegué al mundo ya así, poniendo a prueba a la medicina y al cuerpo de mi madre. Y es que hasta este verano pensé que era una persona fuerte, pero me he dado cuenta que el fuerte es mi cuerpo y que yo solo trato de aguantar el tipo.

Creo que estoy preparada para esta misión. A mis espaldas, el fin de mi profesión elegida (y mira se me daba bien), varias Cosmopoéticas y proyectos de gestión cultural, un par de libros publicados, centenares de poemas en libretas y archivos de ordenador olvidados, once años viviendo con dolor, diecisiete siendo madrileña. Miles de libros leídos, una decena de cajas con más aún por abrir en casa. ¡Una casa (este año se ha sumado eso)! Varias historias de amor verdadero. Miles de horas de cine y series y cientos de canciones en la cabeza. Decenas de conciertos y obras de teatro prendidas en los ojos. Toffee a mi lado, la mejor compañera. Un matrimonio, un divorcio, múltiples amantes. Un puñado de amigas de verdad. Una lista demasiado larga de medicación en la tarjeta sanitaria. Múltiples padecimientos atentando mi cuerpo a cada instante. Y cuatro veces a punto de morir, una por decáda y este último año por partida doble. No creo que sea poca cosa.

Sí, llego bien formada a este fin de era. Lo único que echaré en falta es abandonar la categoría "poeta joven", pero estoy preparada para ser simplemente "una más". Hay algo que debatir si suma o resta según Emma Watson, que afirma sentirse orgullosa de haber cumplido los 35 sin estar divorciada. Yo los cumplo orgullosamente divorciada. Está bien saber a estas alturas, más allá de lo que dice la teoría feminista antipatriarcal, qué implica de verdad un matrimonio, su día a día, el declive y el divorcio. Y cómo se habita el después de. No perder más tiempo con eso y centrarse en los importante: una misma y la amistad.

Valdrá, suficiente. Además, si las placas tectónicas se están moviendo por dentro es porque se viene algo nuevo, independientemente de las cifras. Creo fervientemente en mi orogénesis interna.

*Escritora