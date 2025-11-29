Las cuentas del comercio

Recientemente, he tenido la oportunidad de intervenir en el Parlamento de Andalucía para exponer la visión de la Confederación Comercio Andalucía respecto del Presupuesto de la Junta para el año 2026, unas cuentas que dada la configuración actual de la Cámara autonómica estarán en vigor más pronto que tarde sin problema alguno en su tramitación legislativa.

Vaya por delante nuestra gratitud hacia los grupos parlamentarios por darnos voz en la Comisión de Hacienda y por escuchar nuestra opinión respecto a los números que maneja el Gobierno andaluz para el próximo ejercicio presupuestario.

Ahora solo queda que lo expresado allí tenga eco y lleve a reflexionar a quienes nos gobiernan para atender, al menos en parte, las demandas de una actividad que, como dejamos bien claro ante sus señorías, no es un sector más en el marco económico actual.

Porque el comercio de cercanía es vida en nuestros barrios y pueblos. Es empleo, emprendimiento, pero también cohesión social y territorial. Proporciona identidad al territorio y genera confianza en los consumidores. Son nuestros valores, que no siempre son reconocidos y, además, las cifras también nos avalan. Así, el comercio de cercanía andaluz genera 523.510 empleos, lo que supone el 15,2% del total. De los más de 580.000 autónomos andaluces, somos 144.000. Una de cada cuatro personas ocupadas en nuestra tierra trabaja en el sector y el 60% son mujeres.

Pero hay más. Contamos con 143.958 empresas comerciales, que representan el 22,5% del tejido empresarial de la comunidad autónoma, y con más de 170.000 establecimientos repartidos por todas las provincias, con una aportación al Producto Interior Bruto andaluz del 11,6%.

Pues pese a todo eso, en el Presupuesto de la Junta de Andalucía para el año que viene se contemplan partidas de 20,5 millones de euros para nuestro sector, lo que supone 4,8 millones menos que en el de este año. La pregunta es sencilla: ¿Por qué? Aunque las comparaciones tienen sus riesgos, los datos respecto a una actividad hermana como el turismo, por ejemplo, son demoledores. Se lleva 160 millones, aunque tiene menos empresarios y establecimientos que el comercio y genera menos empleo.

Es evidente que el Proyecto de Presupuestos para 2026 no refleja adecuadamente el peso real del comercio andaluz y cordobés en la sociedad y en la economía de esta tierra. Resulta incoherente a todas luces que un sector que aporta más del 11% del PIB y una cuarta parte del empleo andaluz tenga una presencia numérica tan reducida.

Y me parece injusto que quienes mantienen el pulso económico de nuestros municipios, con esfuerzo y sacrificio diario, no vean correspondido ese compromiso con un respaldo firme de nuestros gobernantes.

Lo que reclamamos a los gestores públicos no son privilegios, sino coherencia, equilibrio, respeto y reconocimiento. Y eso no se consigue con una dotación marginal en los presupuestos de la Administración autonómica, sino con programas de apoyo a la competitividad, modernización y promoción, además de respaldar decididamente y de forma estable al asociacionismo comercial, que es el principal agente dinamizador de la actividad en el territorio para el pequeño y mediano comercio de proximidad. Porque apostar por el comercio es invertir en empleo, en igualdad, en cohesión social y en sostenibilidad.

Nosotros también colaboramos para fortalecer Córdoba y Andalucía. Y el futuro de nuestra tierra se construye igualmente desde nuestros escaparates, calles y mercados. El comercio fija población en las zonas rurales, dinamiza los cascos históricos, mantiene vivos los barrios y genera confianza y cercanía en la ciudadanía. Necesitamos medidas que modernicen y digitalicen nuestras pymes, que inviertan en el relevo generacional, que favorezca la competitividad sin desmantelar el comercio local y que promueva un modelo equilibrado entre los distintos formatos, garantizando la convivencia ordenada entre el pequeño comercio, la gran distribución y el comercio electrónico.

El porvenir de miles de pequeños y medianos empresarios de nuestra tierra depende de decisiones valientes, de voluntad política y de responsabilidad social. Si me permiten el juego de palabras, lo que queremos es que las cuentas de la Junta tengan en cuenta al comercio de proximidad.

*Presidente de la Federación Provincial del Comercio (Comercio Córdoba), vicepresidente de la Confederación de Empresarios de Córdoba (CECO) y presidente de la Confederación Comercio Andalucía