Un destino de excelencia

El turismo, como decía el título de la vieja película de Paco Martínez Soria, es un gran invento, y todo lo que se haga por promocionarlo es una inversión que anima los días presentes y abre puertas a los que estén por llegar. Ese es el propósito que impulsa los premios que Diario CÓRDOBA entregará hoy en el Palacio de Viana, nacidos para resaltar espacios e iniciativas culturales que, cada uno con su razón de ser y estar, contribuyen a difundir la imagen de la capital y los pueblos y a hacerlos apetecibles para el visitante. En esta edición, la séptima, los galardones muestran una gran variedad de propuestas, como diversos son los alicientes con que cuenta la provincia. Abarcan desde el sendero de las Ermitas, cuyos accesos mejorará la Diputación con una pasarela elevada -lo que le ha devuelto actualidad si es que alguna vez la perdió-, al castillo de Belalcázar, una joya arquitectónica visitable desde no hace mucho, y la Ruta Europea de los Cementerios, que incluye el de la Salud en la capital y el de Monturque como ejemplos del patrimonio funerario, que también tiene su público. Completan las distinciones el grupo de restaurantes Rosales, el Festival de Música Sefardí y el de Música, Teatro y Danza de Priego, buenas muestras de que la cultura -también la gastronómica- es un arma cargada de futuro.

En realidad todo lo que tiene que ver con el turismo lo es, sobre todo desde que, tras los encierros y claustrofobias de la pandemia, nos hemos lanzado a ver mundo como si no hubiera un mañana. Haga sol, llueva o nieve, con calor o tiritando, nos negamos a quedarnos en casa en cuanto conseguimos unos días libres. Y este flujo de idas y venidas está resultando no solo placentero para el ánimo y la salud -no tanto para el bolsillo-, sino un mecanismo de desarrollo que anima la economía y, lo que es casi más rentable, la autoestima de los lugares de recepción y sus habitantes.

En Córdoba capital, donde el sector hasta no hace mucho se deshacía en llanto por no ver la forma de remontar el turismo de paso, las cosas van bien. Aunque siempre pueden ir mejor, a ser posible sin ahondar en la gentrificación y demás excesos. Se ha pasado de clamar por fórmulas que sujetaran al visitante de noche en lugar de coger el bus de regreso a Málaga o Sevilla, a que surjan hoteles y alojamientos turísticos como hongos, señal de que profesionales y amateurs -se ve que todos llevamos un posadero dentro- encaran el futuro con optimismo. La ciudad está entre los diez destinos del país más atractivos para el viajero, según el Atlas de contribución municipal del turismo en España, relativo al pasado año -en 2025 la situación incluso ha mejorado- y publicado por Exceltur, una asociación sin ánimo de lucro integrada por una treintena de empresas del gremio.

Y el pasado verano la Junta concedía a la ciudad el premio Destino Turístico de Excelencia. Lo hacía por varias razones, por contar con un tesoro histórico-monumental único en el mundo, con cuatro declaraciones de Patrimonio de la Humanidad, cuatro; por poseer una ubicación geográfica privilegiada, una red de comunicaciones magnífica -salvo cuando los trenes se averían, cosa últimamente frecuente pero que pasa en todos lados-, y una infraestructura congresual que ha tardado en completarse pero que la dota para acoger grandes eventos. Como el que desde ayer, rompiendo récords, se celebra en el Centro de Exposiciones, Ferias y Convenciones, donde se reúnen 3.000 médicos internistas andaluces. Seguro que, además de tratar de lo suyo, incluirán en su estancia las visitas a la Mezquita-Catedral y la Ruta Fernandina, calificadas con sobresaliente por cuantos las realizan. Córdoba está de premio y hay que felicitarse por ello.