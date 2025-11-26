Justicia de «Scandalo»

Esto lo he soñado, pero no por casualidad pues la inteligencia artificial terminará dominando hasta nuestros sueños. Resulta que un compañero me cuenta en el sueño que se ha hecho con un pedazo de programa para que le ayude en el despacho llamado «Scandalo». Pues bien, muy contento me dice que ahora ya puede dar abasto en su despacho porque antes no le daba tiempo a preparar tantas cosas pues tenía que pensarlas, redactarlas y corregirlas. Con el programa «Scandalo», a la vez que preparó un juicio, la máquina le hizo un recurso que le cumplía. Pues bien, luego me contó que perdió el juicio y gano el recurso. Así que semanas mas tarde, en una situación similar dejó todo el trabajo a «Scandalo» porque se dio cuenta que así podría ir al circo a llevar a su niña chica que con la leche del despacho no tenía tiempo para ella. Pero es que resulta que esto se lo contó al fiscal que estaba super agobiado también y este se hizo con el programa «Scandalo». La jueza, la pobre, que después de hacer su horario laboral se iba todos los días al juzgado a adelantar sentencias sin que nadie se lo agradeciera ni pagara, saliendo del juzgado a las tantas se encontró al fiscal paseando por la calle con su esposa y su niña camino del circo. Y claro, el fiscal le contó el tema y la jueza se hizo con «Scandalo». Al día siguiente, los tres estaban en el circo mientras «Scandalo» curraba sin saber que curraba. Y todo eso se fue adoptando por toda la justicia mientras a los imputados se les quitó la costumbre de llorar en sala porque era para nada. Entonces, la madre de un condenado, ante la desesperación de ver una justicia sin humanidad, grito en medio del juzgado de guardia: ¡Esto es un escándalo! y fue al culto evangelista y le pidió a Dios que diera a la justicia una dura lección. Y ese día, minutos después de la plegaria, hubo una tormenta solar que jodió todos los satélites y todo el internet este del copón y la ciudad de la Justicia se llenó de altercados y anarquía por doquier. Cuando me desperté, un mensaje de móvil me confirmó que les había llegado la trasferencia y el programa «Scandalo», ya lo tenía operativo. Y aquí estoy en el circo con mi niña...

*Abogado