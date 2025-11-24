Contra la familia

La izquierda mal llamada progresista no se cansa de manipularlo todo. Quieren darle un vuelco a España tal y como la conocemos todavía y, de paso, a los españoles a los que siguen considerándonos conservadores. Como si de una moda se tratara, quieren dar un vuelco no sólo a la vida política, a la vida institucional como constantemente hacen desde ese espacio político, generador de esperanzas, situado a la izquierda del PSOE que tan decepcionante ha sido y que acoge en sus filas a los más radicales, a los más torpes del pelotón de los torpes, que Sánchez se ha encargado de colocar en el Gobierno.

Una presunta actriz de cuyo nombre no quiero acordarme, ni falta que me hace, ha soltado en un programa de radio que «hay que abolir la familia tradicional, eso tan antiguo del padre y la madre». ¡La madre que la parió! Esta tipa no sabe que la familia es la institución más sólida y extendida de la historia. Esta individua no sabe que la familia es la institución más valorada por los españoles. O, quizá, porque lo sabe pretende con su soflama radiofónica acabar con el último refugio seguro que tenemos los seres humanos. La familia es sagrada y a la familia no se la toca. Su sanchidad debería poner orden entre aquellos de sus socios que pretenden abolir la familia.

Sostenía Tomás de Aquino que la familia es el «útero espiritual» donde los hijos crecen, se les educa en la virtud y se les prepara para la sociedad. Cierto que eso de la educación y la virtud a los progres les suena demodé, arcaico. Estos progres de pacotilla, en lugar de defender la educación en valores prefieren mostrar a los críos de forma descarnada el sexo como una enseñanza obligatoria (eso es cosa de los padres) cuando no educarles en la ideología que ellos defienden, la del libertinaje, la del desbarajuste, la de la desvergüenza y la impudicia.

Ni el dinero, ni la fama ni el trabajo proporcionan todo lo que da ese tesoro de valor incalculable que es la familia. Qué pena me dan los que mal hablan de la familia. Decía Chesterton que «quienes hablan contra la familia no saben lo que hacen, porque no saben lo que deshacen». Los ingenieros sociales de la izquierda lo saben bien.

*Periodista