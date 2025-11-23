Radioaficionados en la Mezquita.

La Asociación Radioaficionados en el Aire puso un indicativo temporal para celebrar la declaración por la Unesco en 1984 de la Mezquita Catedral como Patrimonio de la Humanidad así como por el 15º aniversario de la la declaración del Flamenco como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad. Con la instalación de una estación de radioaficionado en el Patio de los Naranjos, autorizada por el Cabildo de la Catedral, pudimos contactar con todo el planeta, con más de 300 QSO´s (contactos) en Europa, América, Oceanía y Asia. Dimos a conocer, a través de la radio, nuestro rico patrimonio cultural, así como tuvimos a cientos de personas de forma presencial.