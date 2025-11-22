Recupero mi afición por los plagios. Este verano leí la novela Niña, Mujer, Otras (Bernardine Evaristo, 2019). Y, pensando en un título para este artículo, he copiado su esquema, que me resulta muy adecuado para recordar conflictos casi invisibles. Sudán, Haití, Otros (Yemen, Congo, parece que Etiopía-Eritrea...).

De Sudán estamos empezando a oír algo. Nos pilla lejos y no queremos saber. Yemen hace tiempo que lo olvidamos. Forges, que murió en 2018, siempre añadía a sus viñetas un pequeño letrero: Pero no te olvides de Haití.

En julio de 2018 (¡hace 7 años!) publiqué, en este mismo periódico, un artículo titulado En el olvido. Copiaba, cómo no, a Jesús Nuñez Villaverde (Yemen en el olvido). Recupero parte del artículo:

«¿Por qué Yemen nos resulta tan lejano y tan olvidado? Es muy pobre. Posiblemente seamos cómplices en las ventas de algunas bombas que caen por ahí. Está muy lejos y ningún yemení va a venir a nuestras fronteras. Sudán, Congo, también son olvidados. No sé si los situaríamos acertadamente en un mapa. Ni si nos preocupa el origen de quienes llegan a nuestras costas».

¿Qué es lo que no cambia? El enorme enriquecimiento de las empresas de armas. Las complicidades de bancos y gobiernos con estas, el saqueo de recursos naturales: oro, petróleo. Ahora, también, tierras raras.

Y la falacia de la creación de empleo. Se crearía mucho más ‘invirtiendo’ (es importante la utilización de las palabras) en educación o sanidad. Y sí, el ‘gasto’ en Defensa (¿en guerra?) también es público. Se olvida habitual y convenientemente. En una charla el día 6 de noviembre lo explicó Jordi Calvo, investigador del Centro Dèlas.

Al mismo tiempo, en una realidad paralela, como aviones que se cruzan en el cielo a distintas alturas, sin rozarse, un titular: «La atmósfera y el clima ya notan el impacto de los centros de datos y la IA». Para mal, añado.