Mi amor sin género

El día 6 de noviembre, en el Colegio de la Abogacía, presentamos mi sexta novela ‘Amor sin género’. No está bien que uno mismo se haga publicidad sobre sus obras, pero es que yo no lo voy hacer. Pero siento la tremendísima necesidad de contar, aunque sea sucintamente, lo que allí pasó. Dicen que cuando Dominguín se levantó después de haber dormido toda la noche con Ava, se fue corriendo y la diva le dijo que dónde iba tan rápido, y el torero contestó: «¡A contarlo!». Pues algo así siento yo porque la explosión de cariño que recibí es algo que siempre quedará en mi memoria y creo que en la de todos los asistentes gracias a anécdotas que allí pasaron fruto de esa preciosa improvisación que surge cuando la gente esta cómoda toda junta. Y sí, digo la gente porque aquello era dignísimo de llamarse gentío culto de todos los estratos sociales, como bien dijo mi querido decano Carlos Arias. Siempre pensé que la presentación de un libro debería significar una fiesta llena de color, cariño, arte, educación, genio y algarabía. Y eso es lo que vivimos todos. Porque, soberbia aparte, pocas veces una presentación literaria es tan bonita alegre como si todos los allí presentes se sintieran partícipes de la obra. No exagero. Y por eso quiero dejarlo escrito porque las cosas escritas nunca se olvidan y yo no quiero olvidarlo. Gracias, muchas gracias.