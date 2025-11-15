¿Tener pareja da vergüenza?

Hace apenas unos años, se pusieron de moda las cuentas en redes sociales que mostraban a parejas cogidas de la mano recorriendo el mundo. El fotógrafo Murad Osmann fue pionero en ello: la idea era fotografiar a su novia de espaldas mientras ésta tiraba de su mano. Ello le valió millones de seguidores y pronto muchos se lanzaron a imitarlo. Después nos han bombardeado miles de instagramers y creadoras de contenido con sus bodas, despedidas de soltera y pedidas de mano «ideales y perfectas». Y luego vinieron las Roro haciendo comiditas a sus novios y las tradwifes. Ahora, al fin, está de moda estar soltera.

Bueno, no sé si es que está de moda estar soltera o algo peor: da vergüenza mostrar en redes sociales que tienes pareja, de manera que ha pasado a intuirse por alguna foto de un brindis más íntimo, unas manos masculinas al volante pero... fuera posados de parejas perfectas con mascotas y presumir de modelito conjunto en festivales.

No sé si en algún momento, sin darme cuenta, llegué a ser parte de ello. El caso es que, cuando estaba con mi exmarido, hubo una seguidora de instagram con la que había intercambiado fanzines que adivinó que estaba de vacaciones en su ciudad porque identificó a mi pareja por la calle. Creí morirme de la vergüenza: ¡no me había reconocido a mí, sino a él!

Desde entonces, he procurado que no haya ni un atisbo en redes de mi vida sentimental. De hecho, he rechazado ir acompañada a recitales, quedadas en grupo, actos sociales... No salir acompañada en ninguna foto pública si no es con mis amigas. No se trata sólo de mi historia personal, los códigos sociales han cambiado.

Hace algunos meses se volvió viral el artículo de Vogue «Is having a Boyfriend embarrassing now?», que quizás es la culminación de lo que venimos observando en los últimos tiempos. Ello ha generado aún más ruido y parece que sí, que hemos desterrado a la figura de la solterona con sus connotaciones negativas y que ser una mujer sin pareja que vive su vida independiente es motivo de orgullo social y que el discurso de encontrar pareja ha terminado por cansarnos.

¿Hasta dónde estamos asqueadas del modelo tradicional? Porque, si una tiene una relación sana y equitativa, ¿por qué no disfrutar de ella sin tapujos o condicionamientos del contexto? Ahí hay algo que frena. Quizás sea la revancha de siglos de sumisión y el fin absoluto del propósito de encontrar una pareja en la vida, independientemente de los nuevos modelos de la misma.

*Escritora