Que solos se quedan los vivos

En estos tiempos tan raros, no sé si estamos progresando tanto como dicen algunos, pero de lo que estoy seguro es de que nos estamos deshumanizando un poco cuando no un montón. Y progresar no debería conllevar deshumanizar… ¿no creen? Verán, ni Juan ni Juanillo, como diría el otro. Que sí, que los muertos se van y hay que mirar adelante porque, como se ha dicho siempre, la vida sigue y hay que hacer los esfuerzos por los niños y además que tampoco, es verdad, la memoria de los muertos debe ser el centro de nuestras vidas, ni siquiera menos de la mitad. Pero eso es una cosa, y otra, muy distinta, que el día de todos los Santos esté perdiendo hasta el nombre porque los cementerios han perdido tantísimo ser vivo que si los muertos levantaran la cabeza sentirían vergüenza ajena. Muchos dirán que eso es modernidad porque a efectos prácticos es que tanta devoción no servía más que para aumentar el poder eclesiástico. Sin embargo, yo creo que no es así. Visitar a nuestros muertos no es tanto religión como buena educación. Porque lo mismo que a los niños, para su estabilidad emocional y para que sean felices en un futuro es mucho más importante que los padres no se separen a que estudien los secretos del universo, el visitar a los seres queridos fallecidos y orar o hablar con ellos frente a la tumba es un gran acto de civilización. Es decir, se muestra y demuestra a la juventud que el amor no se gasta como el dinero ni siquiera con la muerte y eso hace la vida más bella. Por eso creo que por mucho que hayamos creado aceleradores de partículas y que la inteligencia artificial acelere nuestros trabajos, lo cierto es que no somos mejores. Es más, yo creo que las nuevas tecnologías no solo han servido para que los muertos estén más solos que nunca sino también los vivos.

*Abogado