La poltrona adhesiva

¡Hijo mío, desde luego qué trabajito cuesta que dejéis la poltrona y os vayáis a vuestra santa casa! ¡Qué trabajito! Y ni aun así. Que no hay manera, oye; que venga y venga a restregar vuestros carrillos traseros, tan lustrosos y hermosos una vez encajados. Y que si el grupo mixto, y que si inmunidad parlamentaria. El caso es no iros a vuestra puñetera casa, a trabajar como cada quisque y a no ser nadie como cada quisque, y a madrugar, y a andar lampando para llegar a fin de mes. ¡Pero ni por esas, co…! Y que si coche oficial, y que si paga vitalicia. ¡Me cachis en la mar, tíos! ¡Qué bien os la tenéis montada! Total, el pueblo sólo somos nada: ciudadanía, números que mueren en el covid, en riadas, en los apagones, en colas de hospitales, carreteras, incendios, trenes; números que protestan si lo hacen mal los otros, pero no los míos. Y vosotros, ¡venga cinta adhesiva en la poltrona, el sillón, la hamaca, la tumbona! ¡Vengan comilonas, vengan festolinas, vengan gastos de representación, vengan almuerzos de trabajo, vengan viajes; venga falcon, parador nacional, coto de Doñana, coca, langostino, canapé; vengan señoritas, secretarias, asesores! ¡Hala! Y vengan más poltronas para el timo de las Autonomías, el invento para que haya más poltronas a repartir. Y vengan jefes mirando para otro lado, porque sólo les interesa lo que opinen los de su partido, que son quienes los eligen. Y venga a pasarse las urnas por los kiwis. Y aquí, los pringados, para que os sentéis encima y os dediquéis a aplastarnos y sangrarnos, hasta convertirnos en una masa informe. Pero la ciudadanía, tan contenta sangrada y aplastada, dándoos otra poltrona. ¡Pero qué requetebién os la hemos montado, co…!

*Escritor