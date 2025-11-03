Numeritos o cumplir

Mientras el gobierno no se da por enterado de la ruptura con Junts, Turull insta al presidente a reflexionar si vale todo para conservar la silla. Si se lo hubiera dicho Feijóo, se trataría de otro desahogo más de la fachosfera pero, si sale de boca catalana, los socialistas lo escuchan con máximo respeto cuando es evidente que si sobre algo ha reflexionado Sánchez es cómo quedarse de momento hasta el 27 y luego más allá. Para él vale todo, desde faltar a su palabra a idear estrategias de ocultación, distracción y manipulación.

Por su parte, sin que haya ocurrido nada diferente de lo habitual, Puigdemont monta un numerito para alardear de fuerte pues cunde la alarma entre su derechaza catalana ya que otra derechaza más catalana y más independentista, si se puede, que no se puede, le está comiendo la merienda. Orriols se beneficia electoralmente de la participación de su rival en ese disparate de llamar al Gobierno central progresista, pues Junts es una de las formaciones más burguesas, conservadoras, capitalistas y elitistas del panorama político ibérico actual junto con el PNV, que ya tiene delito llamar progresistas a ambas. Los vascos, de momento, amagan pero no dan, pues todos saben que las formaciones independentistas del color que sea, que más que odiar desprecian al resto de España, viven mucho mejor con este PSOE sanchista que con cualquier PP. Rompen los del prófugo pero no rompen y se mantienen en la política numerera, de numeritos ridículos y ruedas de prensa vacuas, como Sumar, que monta sus espectáculos particulares para hacerse notar y pide la dimisión de la ministra de Vivienda pero luego no la pide, que cuánta gestualidad y cuánto teatro.

Y a todo esto, en Extremadura, de pronto, una política cumple su palabra y convoca elecciones porque dijo que lo haría si no sacaba adelante los presupuestos y los presupuestos no han salido.

También dijo Puigdemont que se iría de la política si no volvía a ser presidente de la Generalitat en las pasadas elecciones. El presidente es Illa. Quien quiera entender, que entienda.

*Periodista