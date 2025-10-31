Aún estamos a tiempo

El calor abrasador, los incendios fuera de control y las lluvias bíblicas ya no son excepcionales, sino muy frecuentes. Un informe reciente, firmado por una coalición internacional de científicos, y basado en la declaración de emergencia climática de 2020, dibuja el inquietante un panorama de una biosfera al borde del colapso por la actividad humana. Y hay pruebas por todas partes.

El año 2024 fue el más caluroso desde que hay registros. Las temperaturas rivalizan con las de hace 125.000 años, cuando el ser humano aún no había construido ciudades. Los gases de efecto invernadero son los principales culpables, aumentando sin pausa mientras los esfuerzos globales por reducirlos se estancan. De los 34 «signos vitales» del planeta que los científicos monitorean (el crecimiento demográfico, el uso de combustibles fósiles o el calor oceánico, entre otros), 22 están en niveles récord. El PIB global alcanza cifras históricas, pero consumimos los recursos del planeta mucho más rápido de lo que regeneramos.

La energía sigue siendo el malo de la película. El uso de carbón, petróleo y gas alcanzó su punto más alto el año pasado, superando a la energía solar y eólica por un factor de 31. Las renovables crecen, pero su avance aún es una gota de agua frente a los incendios, que provocaron la pérdida de 29,6 millones de hectáreas de bosques en 2024, y emitieron el CO₂ equivalente al 8% del total anual de la humanidad.

Los océanos también se calientan. En Groenlandia y la Antártida, el hielo está en mínimos históricos, quizá más allá de puntos de no retorno que condenan al planeta a metros de aumento del nivel del mar. La acidificación marina también rompe récords, amenazando con colapsar la base de la cadena alimentaria.

Las historias humanas son desgarradoras. Los desastres se multiplican: el tifón Yagi dejó 844 muertos y pérdidas por 14.700 millones de dólares en el sudeste asiático; el huracán Helene arrasó el sureste de Estados Unidos con 251 víctimas y 79.000 millones en daños. En Europa, las olas de calor provocaron 1.500 muertes adicionales. Y la dana de Valencia dejó 229 muertos y miles de millones en pérdidas. Desde el año 2000, las catástrofes climáticas han generado pérdidas globales por valor de 20 billones de euros.

El agua se ha convertido en un punto de conflicto. Sequías e inundaciones alternan sin piedad, afectando cultivos, desplazando comunidades y generando tensiones por los recursos. Los científicos alertan que avanzamos hacia una «Tierra invernadero», donde los mecanismos de retroalimentación, como el deshielo del permafrost, podrían hacer el calentamiento irreversible. Los puntos de inflexión están cerca: si el hielo se derrite y los bosques mueren, el efecto dominó sería catastrófico.

Pero no todo es desesperanza. Mitigar el cambio climático sigue siendo posible y mucho más barato que no hacer nada. Reducir emisiones con energías renovables, proteger los bosques, capaces de absorber hasta 10 gigatoneladas de CO₂ al año, y transformar el sistema alimentario son claves. Comer más vegetales, reducir el desperdicio y fomentar combustibles limpios para cocinar son pasos concretos. Los científicos llaman a un cambio cultural: abandonar el crecimiento económico a toda costa y apostar por modelos más justos y sostenibles. Estabilizar las poblaciones y activar los llamados «puntos de inflexión sociales». Solo hace falta un 3,5% de la población participando en movimientos sociales para cambiar políticas y mentalidades.

El mensaje final es claro: actuar ahora, con valentía y justicia. Todavía hay margen para cambiar el rumbo si permitimos que la ciencia prevalezca sobre la política. Lo primero es reconocer que todo está interconectado. El futuro es incierto. Aún estamos a tiempo.