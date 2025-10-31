Puede, podría...

Sería deseable dedicarse a reflexionar exclusivamente sobre asuntos gramaticales en este espacio, pero es complicado mantenerse impasible ante lo que sucede. Una podría limitarse a escribir sobre los aspectos técnicos que, en teoría, le competen. Sin embargo, desde el momento en que el devenir de los acontecimientos afecta directamente, y lo hará cada vez más, a la calidad de un país que se deteriora, resulta complejo no entrar al ruedo.

Se podría fingir que un prófugo de la justicia no envía mensajes humillantes al presidente del Gobierno; se podría inventar que la esposa y el hermano de este no están imputados; podríamos imaginar que el fiscal general del Estado no va camino de ocupar un banquillo histórico; se podría obviar que el que fuera número ‘tres’ del partido que gobierna ahora duerme en Soto del Real; se podría no prestar atención al detalle de que el exgerente del mismo partido no haya querido declarar en una comisión de investigación del Senado... Ahora bien, la potencialidad que implican los condicionales que hasta aquí hemos empleado se torna en una práctica realidad, cuando comprobamos que, en efecto, muchos ciudadanos viven ajenos a las vergüenzas de un ejecutivo que, a tenor de las palabras de aquel prófugo, teóricamente no podría ejecutar nada.

Así, por ejemplo, en un centro de enseñanza media cualquiera, las conversaciones entre docentes versan sobre asuntos cuya esencia está bastante lejos de denotar que nada importante preocupe a nadie. Eliminamos el condicional y comprobamos que, en efecto, muchos quieren creer que todo lo aquí aludido no ocurre. Continúe, pues, la función, hasta que un día ‘puede’ y ‘podría’ se transformen en ‘lo que habría podido ser’.