La importancia de un ‘hub’ logístico conector

Obras de urbanización y vallado de la Base Logística del Ejército de Tierra en Córdoba. / Manuel Murillo

Córdoba se perfila como un nodo logístico clave en el sur de Europa, impulsado por proyectos estratégicos como la Base Logística del Ejército de Tierra (BLET) y el Área Logística de Córdoba. Además, el crecimiento experimentado por ciertos sectores en la provincia, junto con la transformación del sector agroindustrial, contribuyen a esta evolución. El proyecto de la BLET se presenta como una iniciativa estatal que, no solo refuerza la seguridad nacional, sino que también posiciona a la provincia como un centro neurálgico para la distribución de mercancías, la atracción de inversiones y el desarrollo económico. Esto permitirá fortalecer aún más la posición estratégica de Córdoba.

La Base Logística del Ejército de Tierra

La BLET, ubicada en el Alto Guadalquivir, se convertirá en una de las mayores infraestructuras militares de España. Con una inversión prevista de 535 millones de euros, se espera que genere alrededor de 1.700 empleos directos y un impacto económico superior a los 600 millones de euros anuales. Además, su ciclo de vida estimado supera los 50 años, lo que garantiza su relevancia a largo plazo, pudiendo generar un nuevo modelo económico, basado en la logística como uno de los pilares esenciales para el desarrollo económico y las oportunidades empresariales.

El Área Logística de Córdoba

Formando parte de los once nodos de la Red Logística de Andalucía, se sitúa entre la estación de tren de Adif y la carretera A-431, esta área cuenta con una superficie total de 36 hectáreas. La tercera fase de su desarrollo, iniciada en septiembre de 2025, ampliará la capacidad logística y mejorará la conectividad con la terminal ferroviaria de El Higuerón.

El Ramal Central Ferroviario

El Ramal Central Ferroviario, también conocido como la Autopista Ferroviaria Algeciras-Zaragoza, es una infraestructura clave que atraviesa Córdoba y conecta los corredores Mediterráneo y Atlántico. Este ramal tiene el potencial de transformar la logística en la provincia, permitiendo el transporte de mercancías por tren a larga distancia, lo que supondría un alivio en la congestión de las carreteras y reducir la huella de carbono del sector.

Según estimaciones, la puesta en marcha del Ramal Central podría retirar inicialmente hasta 22.000 camiones de las carreteras y su impacto sería aún más significativo una vez que opere a plena capacidad. Además, la terminal de carga de El Higuerón en Córdoba se beneficiará directamente de este proyecto, lo que incrementará su actividad y consolidará a la ciudad como un nodo logístico esencial dentro de la red ferroviaria europea. La integración del Ramal Central con proyectos como la Base Logística del Ejército de Tierra y el Puerto Seco de Córdoba fortalecería la posición de la provincia como un ‘hub’ logístico integral, capaz de ofrecer soluciones de transporte multimodal eficientes y sostenibles. Este enfoque no solo beneficiaría a las empresas locales, sino que también potenciaría la internacionalización de la economía cordobesa, facilitando el acceso a mercados globales.

Potencial económico y empresarial

Las empresas tecnológicas multinacionales y proveedores referentes del Ejército de Tierra miran a Córdoba en su estrategia de desarrollo, pero no podemos olvidar la capacidad empresarial local, que a lo largo de la historia se ha transformado y ha sido capaz de ser líder en sectores con fuerte impacto en el PIB Regional, convirtiéndose en sectores tractores. Córdoba ha consolidado su fuerza empresarial y ahora es el momento de trabajar en su transformación para ser parte de ese cambio en el modelo productivo que cada vez está más cerca. En todo esto, la logística avanzada se posiciona como uno de los eslabones clave del cambio y tenemos la oportunidad de desarrollar un ‘hub’ logístico en Córdoba. El término ‘hub’ es fundamental que lo interioricemos, ya que su creación permitirá establecer un centro estratégico en la cadena de suministro, donde se concentrarán, clasificarán y distribuirán las mercancías. A diferencia de un almacén simple, que solo se encarga del almacenamiento, un ‘hub’ logístico es un punto de conexión clave que optimiza las operaciones y mejora la eficiencia de la distribución a nivel nacional e internacional. La conexión multimodal, el procesamiento de mercancías y los servicios de valor añadido son algunas de las funciones principales de un ‘hub’, ofreciendo ventajas de economía de escala, reducción de costos, flexibilidad o acceso a mercados internacionales. Las infraestructuras que llegarán a Córdoba, nos consolidan como un candidato natural para generar un ‘hub’, pero para que esto suceda tenemos que hacer varias acciones esenciales, entre ellas, destaca la necesidad de generar la mano de obra necesaria para esta actividad económica. Es cierto que se han puesto en marcha acciones formativas, que abarcan 110 especialidades, fundamentadas en la demanda del sector, pero además debemos desarrollar un modelo formativo que se ajuste a las necesidades cambiantes de las empresas, promoviendo programas de formación continua, atrayendo talento y fomentando el emprendimiento. A lo anterior se suma la labor que también les toca a las administraciones, que no es otra que impulsar la consolidación de empresas locales, apostar por su trayectoria y capacidad de diversificación. Para ello, es necesario el desarrollo de paquetes de incentivos directos, deducciones y el desarrollo de programas precomerciales, que permitan a las empresas adaptarse a las necesidades futuras. Aquí el sector de la defensa tiene mucho que decir en este campo. Todo lo anterior, son acciones que deben llevar aparejadas proyectos de innovación y transformación de nuestra economía, para ser más competitivos, y aquí el Clúster Andalucía Logistics lleva trabajando casi un año en el desarrollo de programas que permitan reforzar la competitividad de nuestras empresas, acercar la investigación y el desarrollo internacional. Nuestros socios, más de 50, lo tienen claro, debemos trabajar en el fomento de acciones que les permitan transformarse y generar valor añadido en el ámbito de la logística.

Conclusión

La consolidación de Córdoba como ‘hub’ logístico, no solo fortalecerá su posición en la cadena de suministro global, sino que también impulsará su desarrollo económico y social. La colaboración entre administraciones públicas, empresas, clúster empresarial, asociaciones empresariales y entidades formativas es esencial para aprovechar al máximo este potencial y garantizar un crecimiento sostenible y competitivo, para generar además un ‘hub’ logístico conector con el resto de Andalucía.