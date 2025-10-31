El futuro se escribe desde Córdoba

Taller sobre la Base Logística. / Chencho Martí­nez

La tecnología dual, aquella con aplicaciones tanto civiles como militares, se ha convertido en una vía preferente para conectar innovación, industria y defensa. No se trata de militarizar la economía, sino de aprovechar el potencial compartido de tecnologías como la inteligencia artificial, los sensores, los materiales avanzados o la sostenibilidad energética. Esto no solo optimiza recursos, sino que reduce la dependencia exterior y refuerza la autonomía estratégica.

La Unión Europea lo ha entendido: el Fondo Europeo de Defensa (EDF) y el futuro Programa Europeo de la Industria de Defensa (EDIP) promueven activamente la participación de pymes y la conversión de capacidades civiles en soluciones aplicables a defensa. Estos incrementos reflejan el compromiso de la UE por fortalecer su autonomía estratégica y mejorar su capacidad de respuesta ante amenazas externas.

El «doble dividendo» consiste en que la innovación de doble uso genera simultáneamente ventaja militar y desarrollo económico-industrial.

Micropymes y pymes en la cadena de valor

España tiene un tejido empresarial donde más del 95% de las empresas son pymes o micropymes. Aunque tradicionalmente alejadas del sector defensa, su flexibilidad y especialización son hoy más valiosas que nunca. En lugar de competir por contratos de gran escala, muchas pueden aportar módulos específicos, software embebido, electrónica, sistemas de mantenimiento predictivo o capacidades de formación avanzada. Para participar de forma sostenible en este entorno, las micropymes deben ir más allá de ser simples proveedoras de piezas. Esto implica subirse a cadenas de subcontratación, asegurar calidad constante y, sobre todo, apostar por la I+D colaborativa.

Capacidades locales: talento, clústeres y sectores aplicables

Córdoba y su provincia ya cuentan con activos clave. La Universidad de Córdoba (UCO) destaca en investigación agroalimentaria, ingeniería, inteligencia artificial e internet de las cosas. Parques como Rabanales 21 albergan ‘startups’ de base tecnológica y empresas que trabajan en sensorización, robótica, biotecnología, eficiencia energética o simulación. Sectores como el ‘agro-tech’, ‘bio-tech’, la ‘smart industry’ y la logística avanzada tienen un potencial directo de aplicación dual. Pensemos, por ejemplo, en sistemas de riego automatizado con sensores IoT (Internet de las cosas), que también sirven para entornos militares exigentes, o en algoritmos de predicción usados en la gestión de cultivos que podrían integrarse en plataformas de mantenimiento logístico del Ejército. El talento joven, formado en centros de formación profesional FP y universidades, necesita itinerarios claros para quedarse. La industria de defensa puede ser una salida profesional estable, innovadora y ética.

La BLET como nodo tractor económico e industrial

La Base Logística del Ejército de Tierra (BLET) aspira a ser mucho más que una infraestructura militar, debe ser un proyecto catalizador. Desde una perspectiva de desarrollo territorial, la BLET puede actuar como nodo tractor para el ecosistema industrial local, siendo un gran centro de innovación y laboratorio de pruebas. Pero para que esto ocurra, se necesita un marco claro que conecte a las micropymes con los grandes contratistas y con la Administración. La oportunidad está, pero no basta con esperarla: hay que prepararse para ella.

Financiación, certificaciones y compra pública innovadora

El acceso a financiación sigue siendo uno de los principales cuellos de botella. Aunque programas europeos como el EDF ofrecen recursos, muchas micropymes carecen de capacidad para presentarse en solitario. Aquí es clave el rol de consorcios locales, plataformas de apoyo o una ventanilla única de defensa en la provincia.

Universidad, formación técnica y cooperación con empresas

La conexión universidad-empresa sigue siendo un reto estructural en España. Córdoba tiene margen para mejorar esta relación y la defensa puede ser el campo de pruebas. La UCO puede aportar capacidades científicas y talento; las empresas, desafíos reales.

Programas de formación dual, cátedras específicas en tecnologías de defensa, proyectos de fin de grado ligados a problemas logísticos reales o estancias de profesorado en empresas serían pasos prácticos y de bajo coste. En paralelo, los centros de formación profesional deben estar alineados con las necesidades de cualificación que surgirán con la puesta en marcha de la BLET.

Córdoba 2035: visión de futuro con ética y sostenibilidad

Pensar Córdoba en 2035 es imaginar un ecosistema industrial más robusto, con talento joven arraigado, proveedores de nicho reconocidos en cadenas nacionales y europeas y una ciudadanía que entiende que defensa no es solo gasto militar, sino también innovación, empleo y autonomía estratégica. Pero también es asegurar que esta transformación se hace con criterios éticos, respetando los mecanismos de control de la exportación, cumpliendo los principios de proporcionalidad y transparencia y apostando por tecnologías que también sirvan al bienestar civil. Porque la defensa del siglo XXI no se construye solo con blindados, sino con conocimiento, cooperación y responsabilidad. Desde mi más modesta opinión, voy a proponer una seria de acciones que considero se deben llevar a cabo:

Crear una ventanilla única provincial de defensa, seguridad y emergencias para pymes, con asesoría sobre financiación, certificaciones y convocatorias nacionales/europeas.

Impulsar consorcios cordobeses para concurrir a proyectos del Fondo Europeo de Defensa o al nuevo Programa EDIP.

Establecer un programa de certificación exprés en calidad, ciberseguridad y exportación para micropymes con potencial dual.

Activar líneas de compra pública precomercial desde Defensa y BLET hacia proveedores locales.

Desarrollar programas de atracción y retención de talento, vinculados a la BLET, en colaboración con la Universidad de Córdoba y los centros de FP de Córdoba y provincia. Córdoba crece innovando, al retener y atraer talento.

En los próximos 5 a 10 años, Córdoba puede ser mucho más que una localización estratégica: puede ser un referente de cómo la innovación, las microempresas y el talento local transforman la defensa española. Instituciones, empresas, universidad y ciudadanía tienen ante sí la oportunidad de construir un modelo industrial más dual, sostenible y arraigado. Aprovecharlo no es una opción: es una responsabilidad.