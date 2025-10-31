La Formación Profesional, factor clave de éxito de la BLET

Formación profesional de Mecanizado, automoción y soldadura relacionados con la BLET. / A.J. González

La decisión de ubicar en Córdoba la Base Logística del Ejército de Tierra constituye uno de los hitos más relevantes en las últimas décadas para la provincia y para el conjunto de Andalucía. Más allá de su dimensión militar, este proyecto se convertirá en motor económico, polo de atracción de talento y factor de cohesión social, posicionando a Córdoba como nodo logístico de primer nivel, capaz de irradiar progreso a toda Andalucía. El impacto económico es evidente. La construcción, puesta en marcha y funcionamiento de la base generarán miles de empleos directos e indirectos, dinamizando sectores como la ingeniería, la construcción, las telecomunicaciones, la automoción o la energía. Las empresas auxiliares tienen una oportunidad histórica para integrarse en una cadena de valor exigente e innovadora. El efecto tractor de este proyecto impulsará a las pymes cordobesas a ser más competitivas en mercados nacionales e internacionales.

Pero el éxito de esta iniciativa dependerá de contar con profesionales altamente cualificados, capaces de afrontar los retos de la logística del siglo XXI: digitalización de procesos, mantenimiento avanzado, automatización, ciberseguridad, energías limpias o inteligencia artificial aplicada a la cadena de suministro. Aquí, la Formación Profesional no es solo un aliado, sino un socio imprescindible.

Desde la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional de la Junta de Andalucía hemos reforzado la oferta de FP, alineada con los sectores estratégicos. En la provincia de Córdoba, desde 2018 hemos ampliado en más de 1.100 plazas escolares la formación relacionada con la Base Logística e implantado 50 nuevas ofertas vinculadas a las necesidades de empleo y cualificación de la propia base y de las empresas auxiliares, garantizando así un capital humano preparado, competitivo y listo para integrarse desde el primer día. Gracias al modelo de FP dual se consigue una adaptación ágil al entorno productivo, garantizando que la transición al mercado laboral sea rápida y eficaz. Un modelo en el que estudiantes adquieren experiencia práctica en entornos de trabajo de alta especialización y que se completa con una flexibilización curricular, la incorporación de formación extracurricular alineada con las necesidades de cada entorno y un impulso de la innovación, a través de convocatorias de proyectos en los que los centros docentes colaboran con empresas y entidades, favoreciendo la innovación y la transferencia del conocimiento, claves en el ámbito de la defensa. Este esfuerzo formativo generará un ecosistema de conocimiento y cualificación que tendrá un impacto estructural en el tejido productivo cordobés. Formar a jóvenes y a trabajadores en competencias relacionadas con la logística avanzada significa dotar a Córdoba de una ventaja competitiva sostenible. No hablamos sólo de empleo, sino de empleabilidad: la capacidad de nuestros ciudadanos para acceder a puestos estables, de calidad y con proyección, como los vinculados a la Base Logística del Ejército de Tierra en Córdoba. Esta apuesta por el talento no solo fija población en un territorio que necesita oportunidades para sus jóvenes, sino que posiciona a Córdoba en el mapa de la innovación logística europea y atrae inversión externa, convirtiendo la gestión del talento en el verdadero motor de éxito.

Como responsable de Formación Profesional, tengo claro que la inversión más estratégica para garantizar el éxito de la base -y el futuro de Córdoba- es la formación y la capacitación profesional. No hay proyecto transformador sin personas formadas, por eso trabajamos para ampliar plazas, modernizar equipamientos, incorporar la digitalización en todas las aulas y estrechar la colaboración con el tejido empresarial y con las Fuerzas Armadas. La alianza entre instituciones, empresas y centros educativos será la clave para que la Base Logística sea más que una infraestructura militar, para que sea un verdadero motor de progreso compartido. Córdoba tiene ante sí una oportunidad histórica. La FP es el puente que convertirá esa oportunidad en realidad, asegurando que la ciudad y su provincia se conviertan en referente de innovación, empleo de calidad y desarrollo sostenible. Porque formar es transformar y solo con profesionales bien preparados podremos aprovechar plenamente la magnitud de este proyecto tractor que ya está marcando el futuro de Andalucía.