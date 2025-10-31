Córdoba, punto de encuentro para fortalecer el control público

El mes de noviembre, Córdoba se convertirá en el epicentro del debate y la reflexión sobre el control externo de la gestión pública. Los 16º Encuentros Técnicos de los Órganos de Control Externo Autonómicos (OCEX) reunirán a más de 275 profesionales comprometidos con una misión común: reforzar la transparencia, la eficacia y la rendición de cuentas en el uso de los fondos públicos.

Desde la Cámara de Cuentas de Andalucía, asumimos con orgullo la organización de esta edición, recogiendo el testigo de los Encuentros celebrados en Zaragoza en 2023. Estos foros no son meras reuniones técnicas, constituyen un espacio de aprendizaje colectivo, de intercambio de experiencias y de construcción de un modelo de fiscalización más moderno, más útil y cercano a la ciudadanía.

El trabajo de los órganos de control externo es, por naturaleza, discreto pero esencial. No buscamos protagonismo, sino aportar valor añadido a la gestión pública. Cada informe, cada auditoría, cada recomendación se orienta a mejorar el funcionamiento de las administraciones y a garantizar que los recursos públicos se utilicen con responsabilidad y eficiencia. Esa es la mejor forma de servir al interés general y de fortalecer la confianza de la sociedad en sus instituciones.

En Córdoba, durante dos jornadas, analizaremos los grandes retos que afrontamos: cómo incorporar la innovación tecnológica a nuestros procesos de fiscalización, cómo comunicar mejor nuestros resultados, cómo integrar la perspectiva social en nuestras auditorías y cómo motivar y capacitar al capital humano que sustenta nuestras instituciones.

El programa incluirá, además, una jornada previa el 19 de noviembre, dedicada a las Secretarías Generales de las instituciones de control, que desempeñan un papel esencial en el asesoramiento jurídico y en el funcionamiento interno de nuestras entidades.

Estas cuestiones son mucho más que temas de debate. Representan la hoja de ruta de un futuro que exige órganos fiscalizadores más ágiles, más coordinados y conectados con la realidad de la gestión pública. Se han presentado más de 80 comunicaciones, lo que refleja la vitalidad y el interés de los profesionales por seguir mejorando un sistema que constituye una pieza fundamental del buen gobierno.

Estoy convencido de que las conclusiones que salgan de estos Encuentros servirán para seguir avanzando en la mejora de nuestras metodologías y en el fortalecimiento del sistema de control externo en España. No es casual que Córdoba sea la ciudad elegida para acoger esta edición. Su historia, su patrimonio y su hospitalidad hacen de ella un escenario perfecto para el diálogo, la convivencia y el intercambio de ideas. Córdoba simboliza el encuentro entre culturas, el valor de la palabra y el conocimiento compartido

Desde la Cámara de Cuentas de Andalucía, agradecemos la implicación de todas las personas e instituciones que harán posible este encuentro. Su participación es la mejor prueba de que la fiscalización pública es una tarea compartida y que el compromiso con la transparencia y la rendición de cuentas sigue siendo uno de los pilares del buen gobierno.

Estoy seguro de que, una vez más, estos Encuentros serán una fuente de conocimiento, cooperación y compromiso con la buena gestión pública.