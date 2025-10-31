La Base Logística: conocimiento, innovación y futuro compartido

Jornada informativa sobre Tecnología, Innovación y Oportunidades en la BLET. / Manuel Murillo

Hace un año ahora que veía la luz el primer Anuario de la Base Logística del Ejército de Tierra, reflejando la magnitud de un proyecto que ya entonces despertaba enorme expectación. Hoy, con las obras avanzadas y las primeras estructuras organizativas en marcha, podemos afirmar que aquel horizonte comienza a hacerse realidad. La Base Logística del Ejército de Tierra (BLET) en Córdoba no es solo una gran infraestructura militar; es, sobre todo, una declaración de futuro. Su puesta en marcha marca un punto de inflexión en la forma de entender la defensa, la innovación y el desarrollo territorial en España. Desde Córdoba se está construyendo un nuevo modelo donde la tecnología, el conocimiento y la colaboración se convierten en herramientas estratégicas para el progreso, impulsando una defensa más eficiente y un desarrollo más inteligente.

La verdadera fortaleza de este proyecto no reside únicamente en sus instalaciones de última generación. De hecho, son las personas que la integran las que lo hacen posible. La Universidad, los centros de formación y las empresas están llamados a formar parte de un ecosistema donde el talento se pone al servicio del país. Este talento, asentado sobre los cimientos de una sólida formación, permitirá alcanzar un nivel de desarrollo tecnológico que hasta ahora parecía inalcanzable. Y, de este modo, el proyecto de la BLET se convierte en un catalizador capaz de acercarnos al codiciado objetivo de soberanía tecnológica -es decir, la capacidad de desarrollar y mantener nuestras propias soluciones tecnológicas con independencia de terceras partes-, transformando la innovación en una auténtica estrategia de país.

La Universidad de Córdoba juega un papel esencial en el impulso de este macroproyecto. Desde las aulas universitarias hasta los laboratorios de investigación, la conexión entre el conocimiento académico y la realidad de la Base es cada vez más estrecha. En torno a ella se desarrollan proyectos en tecnologías disruptivas, de aplicación dual, desde la inteligencia artificial hasta la robótica, la fabricación aditiva, la simulación o los sistemas de energía avanzados y sostenibles, que refuerzan el vínculo entre ciencia, innovación y defensa. Esta colaboración no se limita a la transferencia tecnológica: también inspira a una nueva generación de estudiantes que descubre el ámbito de la seguridad como un nuevo espacio para innovar y poner su talento al servicio del país.

Hablar de la Base Logística es hablar de transformación digital y de sostenibilidad. Cada avance tecnológico que incorpora -desde la sensorización hasta los sistemas de mantenimiento predictivo- apunta a un modelo de gestión inteligente llamado a ser referente dentro y fuera del ámbito militar, impulsando el desarrollo y la modernización del territorio. Y, más allá de la tecnología, lo que realmente diferencia este proyecto es su visión a largo plazo: un modelo que une eficiencia, seguridad y compromiso medioambiental.

De este modo, Córdoba se convierte en laboratorio vivo de un nuevo paradigma logístico: automatizado, interconectado y verde. El Ejército de Tierra no solo moderniza su infraestructura, sino que contribuye a crear un ecosistema de innovación con capacidad para generar conocimiento, atraer talento y fortalecer la industria tecnológica andaluza. En paralelo, la participación de empresas locales y regionales añade un valor diferencial. Muchas de ellas están adaptando sus procesos a los estándares de calidad, digitalización y sostenibilidad que exige un proyecto de esta envergadura, encontrando en él una oportunidad única para modernizarse y proyectarse más allá de sus fronteras.

La Base Logística nos recuerda que el futuro no se improvisa: se construye con visión, con talento y con compromiso colectivo. Su verdadero legado no será solo su capacidad operativa, sino la red de conocimiento, talento y oportunidades que deja a su alrededor. Córdoba demuestra que, cuando la estrategia de seguridad se construye desde el conocimiento y la innovación, todo el país avanza.