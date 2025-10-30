Después del fuego

Casi medio siglo después de que la locura pirómana de un camarero de 20 años, antiguo alumno de los Colegios Provinciales, la dejara reducida a cenizas, la iglesia de la Merced ha recobrado por fin todo su esplendor barroco. Un larguísimo periodo de restauración –las cosas de palacio van despacio, ¿pero tanto?- que la Diputación de Córdoba, ubicada en el antiguo convento mercedario desde los años sesenta del pasado siglo, celebró con una misa oficiada por el obispo el pasado 24 de septiembre, fiesta de esta advocación mariana. Para explicar con detalle tan dilatado proceso –aunque emprendido al día siguiente de aquella fatídica madrugada del 29 de enero de 1978- se ha presentado a modo de colofón el magnífico libro-catálogo La iglesia de la Merced, un patrimonio recuperado, en el que Francisco Mellado Calderón, su autor, cuenta con gran aparato documental la historia, arquitectura y rehabilitación integral de un templo cuya pérdida se dio en principio por segura.

Mellado, que como técnico de patrimonio artístico de la institución provincial conserva, investiga y difunde su legado cultural, ha sido el coordinador de la última fase de los trabajos realizados antes de que se reabriera la iglesia en 2014, a falta de muchos flecos que se han ido resolviendo en la década posterior. Lo más reciente, la conclusión del retablo mayor con las imágenes de San Lorenzo (2023) y San Antonio Abad (2025), debidas a José Antonio Cabello a partir de viejas fotos de las originales y de dibujos de Eduardo Corona. Fue este artista cordobés quien empezó a devolver vida donde solo quedaban ascuas. Más paciencia que el santo Job tuvo que echarle al empeño desde que Manuel Santolalla y Rafael de la Hoz, uno como presidente de la Diputación y el otro como su arquitecto, le encargaran acometer la reconstrucción con las brasas aún humeantes. «Más que incendio parecía que hubiera habido un bombardeo, no había un metro cuadrado aprovechable», lamentaba Corona en una entrevista. Hizo a tamaño real en grafito y tintas el dibujo del retablo destruido y lo colocó en su lugar, mientras ponía en marcha una escuela-taller en la que se formaron más de 300 aprendices en oficios como la talla, el dorado y la imaginería.

Corona se jubiló anticipadamente en el 2000 –es hombre fogoso y no le gustó cómo lo trataban al final- pero la escuela-taller siguió once años sin él. Después vino un parón de tres años, hasta que se reanudaron las labores para devolver al culto esta joya dieciochesca, lo que sucedió el 22 de diciembre de 2014, 36 años después del siniestro. Se puso en manos de Paco Mellado –colaborador de este periódico en temas de Iglesia y Semana Santa- rescatar su riqueza ornamental y su valor devocional salvando todos los bienes muebles del templo, así como la musealización del patrimonio artístico. Hubo que restaurar, consolidar o reponer cada pieza, según su estado, con especial atención a los elementos perdidos o dañados por el fuego. Y eso se hizo siguiendo criterios históricos, artísticos y litúrgicos que garantizaran la coherencia estilística del conjunto.

Luego, en 2021, quedaron reubicadas cinco importantes tallas del siglo XVIII vinculadas al antiguo convento, algunas declaradas Bien de Interés Cultural. A ellas se han unido las ya citadas del retablo, y parecía que iban a ser las últimas intervenciones. Pero se quedaron en penúltimas, porque coincidiendo con la festividad de San Rafael la Diputación ha anunciado que en 2026 se devolverá al coro la pintura que sitúa la primera aparición del Custodio en la iglesia de la Merced, consumida también por las llamas. En fin, que las cosas de palacio van despacio, pero al final llegan a buen puerto.

*Periodista