Rectifica el Ministerio de Seguridad Social su propuesta de actualización de cotizaciones de los autónomos y acierta. Hay que hacerlo, sin duda, pero midiendo bien los ritmos de la realidad del colectivo . En España hay 3,42 millones de autónomos, de muy diversa naturaleza. Tanta, que los ingresos medios anuales se sitúan en 18.600 euros brutos. Los autónomos que cobran más de 42.000 euros brutos, son 270.000 y los que ganan más de 72.000, apenas 34.000. Es decir, los que cotizan en el tramo más alto, solo son el uno por ciento.

Escandaliza por tanto escuchar las voces que censuran esa rectificación, desde un plató de televisión, un despacho universitario o unas organizaciones subvencionadas con los impuestos de todos que no aguantarían 5 minutos sin ellas.

¿Sus razones? «Porque los autónomos son empresarios encubiertos que ganan mucho dinero». Así, con dos copas de ignorancia, un primer plato de soberbia, un segundo de tópicos rancios y un postre con mucha mala leche.

Este intento de presentar a todos los autónomos como supuestos «ricos insolidarios» con las bolsas a rebosar, descubre a los ojos del pueblo la auténtica «mirada social» de estos personajes. El cansancio empieza a convertirse en indignación. Como decía Robe, de Extremoduro, «iros todos a....» . Y firma esto un autónomo.