El presidente del Ateneo de Palma del Río Francisco Javier Arquelladas ha anunciado los premios Al Andalus Ateneo 2025, destacando que representan unos galardones de personas e instituciones que han sellado un compromiso con Andalucía, y al mismo tiempo, con la humanidad. Los andaluces de Jaén, del pueblo de Bujaraiza sepultado por las aguas del pantano del Tranco, llegaron hace setenta y cinco años en camiones y trenes para ser albergados en barracones hasta la construcción del pueblo de Calonge en Palma del Río. Un acontecimiento histórico que cambió sus vidas y las nuestras. Aún viven algunos colonos, y resuena su dolor y su gloria. Otras familias, cada año reciben a los niños del pueblo saharaui para disfrutar de unas vacaciones en paz entre el Guadalquivir y el Genil; corazones generosos, altruistas y anónimos. Cómo la magnífica página que escribe el equipo de trasplantes de Reina Sofía, una apuesta por la sanidad pública, por la vida y por la grandeza de donantes y profesionales de la medicina.

Luis García Montero, poeta, escritor, director del Instituto Cervantes, recibe un reconocimiento a su trayectoria literaria y a su voz que se alza diariamente para distinguir las «mentiras de verdad, verdades de mentira». Cada martes se cuela en nuestros pensamientos con su mirada en la radio. En la comunicación, al joven periodista José Yélamo se le reconoce ese periodismo democrático, ágil, ameno y transparente de la noche de los sábados en la Sexta. Son las mismas ondas, por donde disfrutamos de Paco Candela, una de las mejores voces del cante y un paseo por lo eterno llegará a recoger su galardón costalero. A la cita vendrá otro Al Andalus Ateneo como Carlos Ruiz, del grupo Cantores de Híspalis, el hijo y nieto de palmeños; su abuelo fue el último alcalde socialista de la República en Palma del Río. Ha sabido cantarle a los pueblos blancos y a la tierra de Dios.

La empresa Imprenta Higueras recogerá una impresión de más sesenta años por donde pasaron documentos de la intrahistoria de la Transición. Y Alicia Navarro, después de recorrer años deportivos con toda una generación consciente de la importancia del deporte y la salud, vuelve para recoger su premio. No tendrán que volver, pues siempre están desde hace 181 años, la Guardia Civil en nuestros pueblos. Hace unos meses celebraron su fiesta fundacional en Palma del Río, y demostraron con eficacia cómo se paran los bulos, cómo se defienden derechos y deberes contra los discursos de xenofobia y odio. La Benemérita, integrada por hombres y mujeres de la sociedad del siglo XXI, bien merece un Al Andalus Ateneo honorífico; ellos los saben, el honor es su divisa. Y la nuestra.

