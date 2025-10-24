El trágala del Espino

El Gobierno, o sea, ha anunciado que se pone con el proyecto para eliminar las curvas de la cuesta del Espino, que es una cosa que los gobiernos anuncian a cada rato. Desde que el que antefirma empezó a escribir en los periódicos, no recuerda uno a un ministro, ministra o ministre que no haya anunciado esto, por supuesto, sin gastar un euro o peseta. Porque lo del Espino retrata lo bien que se le da al Estado hacer las cosas mal y, en concreto, no hacerlas.

Pasamos por el Espino desde hace unos doscientos años por tiesos. En la década de los treinta del siglo XIX se decidió construir una carreterita entre Córdoba y Fernán Núñez. Por ahorrarse unos maravedíes, reales en este caso, se optó por construir en la cuesta y llenarla de curvas a pesar de que había un trazado más llanito disponible. Total, lo que pasaba era la diligencia. Hete aquí que estamos en 2025 y seguimos con las mismas curvas de 1839, pasando a sesenta por hora, que es cosa senequista, estoica. Y saludando a las cámaras que multan que, estas sí, funcionan estupendamente.

El Gobierno, este de ahora, solo ha tardado tres años, tres, en tramitar un sencillo anteproyecto para el tramito de marras. Por supuesto, enterrando diseños anteriores inevitablemente no ejecutados por otros tan golfos como estos. Porque, total, solo es la autovía principal de unión entre el Sur y todo lo demás, la que usamos a diario para todo. Y tampoco es que los próceres locales le calienten la cabeza a nadie. Andalucía, ay, moviliza un ingente número de diputados y senadores de todos los partidos que, en lo que concierne a esto, tienen los bajos del escritorio llenos de pelos púbicos caídos por la erosión táctil de la bolsa escrotal. No sé si pillan la metáfora.

Ha dicho el ministro que toca ahora que lo de la cuesta del Espino esta vez es perita. Deberían saber que este es un tramito mínimo de ocho kilómetros en un proyecto global que alcanza los 500 millones de euros desde Villa del Río a La Carlota, cosa que suelen olvidar. Porque la A-4 es hoy una mierda pinchada en un palo a la que se destinan ingentes cantidades de calderilla para que la gente no se estrelle en exceso. Es un peligro, lo saben y les da lo mismo.

Pero es asunto, fíjense cómo somos los de aquí, que rara vez se le saca al ministro que toca a pesar de que el Espino y toda la carretera son una demostrable basura, un peligro impropio de un país que se llama a sí mismo desarrollado. Que ese diseño general se ha realizado sin negociar ni escuchar a nadie a pesar de que todos, incluso los propios, están de acuerdo en que no soluciona lo importante. Mientras se dedican palabras, miles, a autovías futuras que tampoco llegarán a construirse jamás, nunca. Porque la culpa, queridos contribuyentes cordobeses, es a estas alturas más nuestra que suya a fuerza de tragar lo que en otros sitios consideran una ignominia.

*Periodista