Pues aquí seguimos, escribidores y lectores, en este nuevo otoño, todos muy escandalizaditos por la basura de ese premio, pero todos deseando de que nos lo den; todos alarmados, espantados, escandalizados, echando todas las pestes de hay que ver qué escándalo, qué basura, qué asco de ese premio. O sea, todos haciéndole la publicidad gratis en todas las redes sociales, y todos ojeando el libro, y muchos, regalándolo; y vuelta a empezar el año que viene. ¡Pero qué vocación de borrego tenemos! Y si no, quién mantiene a esa editorial y todo su emporio de cadenas de televisión y de escritores puestos en fila, deseando, suplicando que les den el premio para empezar o para rematar su carrera plumífera, ofreciendo su versátil lengua para lamer lo que sea con tal de que me den el millón de pelas, porque la pela es la pela.

¿Cuándo ha premiado ese premio algo que valga una higa, que no estuviera pactado y corrompido de antemano, desde la farsa del mismo jurado hasta la del premiado? Son la verdadera corrupción: el presentarse tan dignos, tan por encima del bien y del mal, con su sonrisita de no haber roto un plato; tan genios, cuando son la basura de la basura, y, encima, escribiendo mal, si es que alguna vez escribieron bien; copando todo, cadenas de televisión, más premios, más librerías, y marcándole el camino a toda esa caterva de escritores bisoños, perroflautas, que se presentan a cientos en más premios literarios, y ya van preparando su palabrería, su pose, su hacer lo que sea para que los premien y seguir así en otra nueva convocatoria. La fila es interminable, de todos haciendo la comedia. El resto, a protestar. Pero a ver quién es el lindo que dice que no si le ofrecen ese premio.

*Escritor