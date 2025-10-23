Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Opinión | Tribuna abierta

Daniel Pizarro

Daniel Pizarro

Paso atrás

La celebración de nuestro Ángel Custodio, San Rafael, marca el inicio de la tradición costumbrista cordobesa del perol. Celebración no solo gastronómica sino de convivencia y cooperación, en un ambiente rupestre, alrededor del caldoso arroz preparado en un perol. Los orígenes del evento hay quien los remonta a las comidas comunitarias que celebraban los antiguos gremios en honor a sus patronos.

El término perol se ha imbricado en el propio lenguaje de nuestra ciudad. Es un utensilio de cocina definido por la RAE como: «Vasija de metal de forma semejante a media esfera que sirve para cocer diferentes cosas», aunque también cita la locución verbal «Salir al campo de jira». Se citó por primera vez en 1611 por Sebastián de Covarrubias y posteriormente en la RAE en 1737. Su origen y utilización se remonta a los tartesos en el siglo VII a. C., en Roma en el I d.C. y está representado en cuadros y textos culinarios.

Se ha propuesto recurrir a la UNESCO para que lo declare Patrimonio Inmaterial de la Humanidad y está recogido en la Guía Digital del Patrimonio Cultural de Andalucía. Para merecer esta consideración deberían mostrarse claramente sus características diferenciales, porque reuniones familiares, barbacoas o picnic se celebran en muchos sitios. Debe significarse que su celebración se hace en marco campestre natural; su receta y elaboración puede quedar abierta, pero recogiendo sus componentes esenciales; debe cocinarse en un perol –de acero inoxidable– no en paella; al calor y fuego de leña o picón, no de butano, y mantener el rito litúrgico de la «cuchará y paso atrás» –por el lado más cercano– y no las raciones en platitos, salvo para niños.

Su componente fundamental –foráneo– es el arroz bomba que, con poca amilopectina y amilosa, no se apelmaza ni se adhiere al recipiente. Elementos hortícolas de nuestra zona dan un buen sofrito –a fuego lento– base de la excelencia: aceite de oliva virgen extra, pimientos verdes y rojos, cebolla, ajos, tomates grandes maduros, carne de pollo, cerdo o conejo, sal, vino fino de Montilla Moriles y azafrán, no colorante. Se acompaña con un buen pan.

Finalizo homenajeando a un sencillo y desconocido pintor, «El Margas», que representó en sus pinturas momentos costumbristas de Córdoba y en especial los peroles. Muchos de sus cuadros cubrían las paredes de algunas tabernas históricas, ya desaparecidas, de nuestra ciudad: Taberna de los Perros, en Sta. María de Gracia; Taberna Casa Ogallas, en el Jardín del Alpargate; Taberna 24, en la calle Montero. La última referencia es que un par de sus cuadros se encuentran en una taberna de la calle Céspedes.

*Delegado Provincial del Colegio de Ingenieros Agrónomos de Andalucía

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents