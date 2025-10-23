¡Gracias, autónomos!

Me he enterado de que van a subir los impuestos a los autónomos. A ver, el estado social requiere impuestos, y conforme va la cosa, cada vez más. Eso es así para mantener las prestaciones del Estado Social. En fin, qué les voy a decir que no sepan ya… Pero es que, además, gracias a los autónomos la gente necesitada tiene ayudas económicas. Sí que es cierto que no tenemos suficiente con los impuestos y consecuentemente no tenemos más remedio que pedir préstamos extranjeros que son lo que llamamos deuda externa. O sea, pedimos préstamos a otros gobiernos porque nuestros impuestos por sí solos no pueden cubrir los gastos del Estado Social. Pero no es menos cierto que esa deuda externa se paga poquito a poco con intereses todos los meses gracias a los impuestos que se sacan de las costillas de los autónomos. Así que, frente a otros discursos totalmente legítimos, quiero dar dos mensajes. El primero va dirigido a los autónomos: muchas gracias por vuestros esfuerzos porque sois la principal ONG y las más efectiva, porque gracias a los impuestos que pagáis, buena parte de la gente parada que vive en España puede subsistir. Así que sin ninguna ironía digo que los autónomos no son solo trabajadores sino ángeles de la guarda social. Y el segundo, dirigido a toda esa masa de población que percibe ayudas sociales: cuando vayas al negocio de un autónomo, como mínimo trátalo con mucha dulzura porque son ellas y ellos, los autónomos, los ciudadanos más valiosos y humildes de España.

*Abogado