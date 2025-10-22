Es un hecho histórico, aunque para reconocerlo no habría que remontarse tiempo muy atrás, pues también se produce coetáneamente, que esa tal carcoma del mal gobierno erosiona y desgasta y finalmente hunde a un país, a toda una nación, si ésta mientras tanto ha estado conducida, o dirigida, por un sátrapa, un tirano, un dictador, o un autócrata, que conviviendo falsa y democráticamente, como ya es el caso, ha utilizado la preeminencia del voto para permanecer en el poder a toda costa adherido a él aferradamente, incluso contraviniendo los más elementales preceptos y los usos constitucionales de obligado cumplimiento; agudizando con ello una crisis sistémica amenazante de la democracia misma. Mas para soslayarla diseñando, el aparato político-administrativo que le sostiene, incluyendo su partido político, una deliberada estrategia ad hoc de ruido y confusión con el fin de proteger a tan omnímodo líder, habida cuenta de encontrarse inmerso, y en lo que le afecta, en inconfesables trances judiciales, políticos y económicos. Y en definitiva en flagrante corrupción.

Pero no hay inmoralidad que obstruya o detenga un político de tan impúdica calaña. El daño causado es profundo, como la ausencia total de principios, una bagatela, al igual que la habilidad de ocultar el latrocinio bajo el crimen, con lo cual la convulsión de la sociedad se incrementa y su seguridad y servicios se deterioran; la salud pública pierde calidad y se menoscaba; se daña y se quebranta la economía, y por tanto los intervenidos resortes institucionales flaquean; mientras la educación pasa entonces a un segundo plano. Con todo ello la política exterior convierte al país en un actor secundario de menospreciada impronta y aún menor importancia, una extravagancia fuera y dentro del concierto internacional. Toda una sucesión de acontecimientos que acaecen sin solución de continuidad, unos tras otros, a la par, solapándose. Una oportunidad para la oposición política, que debe rebelarse, democráticamente, firme y sin fisuras, contra ese gobierno de corruptos, ineptos y mediocres.

*Doctor ingeniero agrónomo y licenciado en Derecho