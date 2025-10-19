La venganza de Trump

El mismo día que Donald Trump, a la sazón presidente de EEUU y auto-candidato para el Nobel de la Paz (o a cualquier otro mérito que auto-quiera otorgarse en virtud de su megalomanía), ese mismo día , digo, anunció a bombo y platillo (no se sabe si el símil más apropiado es el de un oso tocando el platillo en la plaza del pueblo o el de un gorila golpeándose el pecho en medio de la selva), anunció, digo, el acuerdo para un alto el fuego en Gaza, tras haber amenazado que «desencadenaría el infierno» sobre los palestinos supervivientes si no lo aceptaban (sonaba a amenaza bíblica, como un Yavé iracundo y retórico, pues ¿quién, si no él, puede hacerlo contra un pueblo desarmado sirviéndose de una nación que no deja de ser una base militar yanqui?), ese mismo día recomendó, exigió u ordenó, digo, que España debería ser expulsada de la OTAN. Razones: la negación del Gobierno español a aumentar hasta un 5% del PIB el gasto en defensa impuesto por el mismo Trump a los países coaligados en la alianza contra Rusia.

Yo que Sánchez aprovecharía para recuperar el perdido lema de aquel PSOE: «OTAN de entrada, no». O el «Bases fuera» más radical. Porque veamos. Si nuestro enemigo estuviera (o estuviese) en la frontera sur, como dicen los afectados por la islamofobia y herederos del testamento de la reina Isabel, la muy católica que quería ganar más almas en África para la cristiandad, entonces nos topamos con Ceuta y Melilla. Y ¡uf, chungo! Todos sabemos que estas heroicas ciudades autónomas no están defendidas por la OTAN y que Marruecos es el aliado preferido de EEUU en el flanco oeste del Mediterráneo, lo que pudiera estimular una nueva marcha verde o algo peor... No quiero ni pensarlo.

Pero todos sabemos también que el gasto en defensa no es la razón del enfado de Trump con Sánchez. Es el sanchismo, esa ideología tan insólita y demoníaca que, según una diputada del PP, se estudiará en los libros y universidades en los años venideros. Es algo terrible y multiuso: lo mismo sirve para apoyar nuestro maltrecho estado del bienestar que te enemista con el imperio en su declive hegemónico, te sube el salario mínimo interprofesional o los impuestos a las grandes corporaciones, que moviliza a la gente para protestar por la barbarie y llama, al genocidio, genocidio, y fuerza un precario alto el fuego, digo, a un pueblo mesiánico sediento de tierra donde David fundó la ciudad santa. A Trump no le gustan los tipos como Sánchez. They are bad guys, dice.

*Comentarista político y periodista