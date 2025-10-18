El comercio se viste de gala

Una vez pasada la euforia del momento, no me resisto a escribir sobre un acontecimiento que para el colectivo que tengo el honor de representar no ha pasado desapercibido. Me refiero a la Gala del Comercio de Córdoba, que bajo el lema «El valor de lo nuestro» acogió a unas 800 personas el pasado 27 de septiembre en el Jardín Botánico.

Cuantitativamente, el acto obtuvo una gran notoriedad, qué duda cabe. Pero si me lo permiten, me quedo con la parte cualitativa del mismo, es decir, con lo que allí se vivió por quiénes participaron en el evento.

Vaya por delante que los agoreros que presagiaban una entrega de reconocimientos tediosa, se encontraron con la sorpresa de que en apenas una hora se entregaron una treintena de galardones sin aburrir a los asistentes. Pero detalles anecdóticos al margen, el verdadero valor de este encuentro fueron las emociones que pudimos mostrar quienes nos dedicamos a un sector, el del comercio de cercanía, al que parece que algunos quieren denostar y eliminar, como si no fuera posible su convivencia con otros formatos de venta.

Más allá de las felicitaciones a quienes lograron un justo reconocimiento por su trayectoria, por la innovación de su proyecto o por su capacidad de adaptarse a los nuevos usos de consumo, nuestra gala se convirtió en una reivindicación de un modelo de relación con la sociedad que es más necesario que nunca en estos tiempos convulsos, de nuestra resiliencia y capacidad de avanzar juntos.

Quedó claro que nuestra actividad forma parte del alma de nuestras calles, que es un motor que genera empleo y riqueza en cada barrio y en cada pueblo de la provincia. Somos, sin duda alguna, los que damos vida a nuestras ciudades y pueblos, los que ofrecemos cercanía y un trato humano único, porque la convivencia vecinal no se entiende sin el comercio.

Además de todos esos valores, la unión de la capital y la provincia también quedó más que patente. Nosotros no asumimos esos caminos paralelos, pero distantes, entre Córdoba ciudad y los municipios, sino que defendemos un viaje conjunto, de hermanamiento con mayúsculas, porque no se entiende una parte sin la otra. Ese espíritu nos caracteriza desde nuestro nacimiento como colectivo empresarial y apoyamos que esa sinergia se extienda a todo el sector productivo de nuestra tierra.

Fueron muchas y muchos los que nos felicitaron y lo siguen haciendo por la organización de esta gala y por su desarrollo. Honestamente, tengo que decirles que se equivocan. Somos nosotros, los que actualmente desarrollamos la labor de representar a Comercio Córdoba, los que estamos agradecidos a todos y cada uno de los asistentes. Porque seguimos impactados por algo que ya sabíamos, pero que se escenificó en este encuentro, como es el compromiso, la responsabilidad social, la capacidad de adaptación y la pasión que cada comerciante imprime a cada uno de sus proyectos empresariales, pese a las dificultades que nos azotan y a las trabas que otros nos quieren imponer.

El comercio de cercanía lo hacen grande las personas que están detrás, los que con tesón y ganas levantan la persiana cada mañana, y ese es un valor intrínseco a nuestra actividad que vamos a seguir reforzando.

Quiero igualmente, lanzar un mensaje de gratitud a todas las instituciones que posibilitaron la organización y desarrollo de esta gala, que personifico en la figura del alcalde de Córdoba, José María Bellido, quien desde el primer momento captó el mensaje de lo que pretendíamos realizar, que no era otro que el de homenajear a las mujeres y hombres que hacen posible que el comercio cordobés sea un espacio de seguridad para los consumidores y mostrar nuestro potencial cuando trabajamos desde la unidad.

La experiencia vivida el 27 de septiembre 2025 ha fortalecido el objetivo de mostrar la fortaleza de un sector que ha ayudado al crecimiento de Córdoba, que es capaz de integrar a la capital y a la provincia con un mismo objetivo y que nace con vocación de permanencia para darle visibilidad a nuestra actividad. La Gala del Comercio de Córdoba ha llegado para quedarse.

*Presidente de Comercio Córdoba