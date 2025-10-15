La Mezquita provisional (espero)

El otro día, el del día del Pilar, me fui con mi niña chica a la Mezquita a que la viera por vez primera. El sol acompañaba que no veas, los turistas flipando como locos de ver una construcción a la altura de las obras de la naturaleza que te dejan boquiabiertos como pueden ser las cataratas del Niágara. Sin embargo, hay algo distinto que con todos los respetos creo que era excesivo para con ella. Me refiero a la gran cantidad de pasos procesionales que yo creo que tapaba descaradamente el monumento. Porque la Mezquita, incluso sin Alá ni Jehová de por medio, ya por sí misma merece ser adorada. Y cuidado que yo al menos no lo digo solo por su parte mahometana, porque su parte cristiana me gusta tanto o más porque yo soy cristiano. Y frente a las críticas musulmanas o según se dice del propio Carlos V cuando vio que se sustituyó parte de la mezquita por incrustarle una Catedral en medio, yo creo que esa mezcla fue una bella metamorfosis que como metáfora divina nos dice que todos cabemos en un templo. Pero, repito, había demasiadas imaginerías cofrades. Luego me dijeron que era una exposición de todos los pueblos de la provincia. Vale. No se ofendan pero que no dure mucho esa exposición. Porque mi niña no pudo ver la mezquita entera con lo bonita que es. Dicho sea, sin ironía ninguna…

*Abogado