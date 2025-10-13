Pocas presentaciones de libros habremos visto que comiencen con un toque de guitarra por soleá. Nada extraño en este caso, cuando se trata de la plaza de las Tendillas de Córdoba -título del libro- que como todos sabemos está presidida por un reloj que da las horas enteras tras ese toque. Tres veces se oyó en la sala Julio Romero de Torres del Real Círculo de la Amistad, en directo, gracias a la guitarrista jerezana Alba Espert, que a pesar de su juventud (1991) acumula numerosos premios. Las Tendillas de Córdoba es el nuevo libro de Francisco Solano Márquez Cruz, publicado por la editorial Almuzara, contando con Antonio Cuesta como editor. Él y Francisco Solano, condujeron el entrañable acto en una sala donde no cabía ni un alfiler, porque estaba atestada de amigos y admiradores de un escritor muy querido, para el que los temas cordobeses parecen inagotables.

Las Tendillas de Córdoba, Cien años de historia de una plaza salón, como reza la portada, condensan la historia de Córdoba: arqueología, arquitectura, comercio, vida social..., el punto de encuentro de una ciudad que mira al futuro sin renunciar a su historia. Aspectos que durante la presentación el autor comentó ampliamente. Francisco Solano, montillano que vive en Córdoba desde los veinte años ha vuelto a hacerlo. Ha sabido aprovechar la experiencia acumulada como periodista y editor -Córdoba, La voz de Córdoba, Publicaciones de la Obra Cultural de la Caja Provincial de Ahorros y de la de Cajasur- para, tras su jubilación, seguir escribiendo libros que él, que no quiere desprenderse de la aureola de periodista -maestro de periodistas, también académico- llama reportajes largos. Renuncio a enumerar los títulos de los libros por él escritos o editados, ya que no quedaría espacio para comentar el que hoy nos ocupa.

Las Tendillas de Córdoba es un libro de absoluta madurez y conocimiento. Francisco Solano Márquez Cruz es un escritor riguroso, perfeccionista y exigente, garantía de calidad en redacción y presentación, lo que convierte este libro en un delicioso paseo por una plaza llena de datos interesantes, anécdotas y curiosidades que, una vez empezado, nos engancha y nos conduce hasta un final que es toda una declaración de amor del autor: «Una plaza que los cordobeses sentimos más nuestra que nunca». Después, un par de páginas de agradecimientos. Antonio Cuesta cerró el acto recordándonos que dentro de cien años, cuando la plaza de las Tendillas cumpla los doscientos, el libro de Francisco Solano Márquez Cruz será la referencia. Enhorabuena a él y a la editorial Almuzara.

*Académica