La Estrategia de Desarrollo Integral Local ha llegado como lluvia de otoño cargada de millones de euros para afrontar proyectos de ciudad de varios municipios cordobeses. Los ayuntamientos de Cabra, Lucena, Priego o Montilla han logrado más de diez millones de euros. Pozoblanco, Montoro o Aguilar más de siete millones. Pero, a día de hoy, Palma del Río no ha alcanzado los cincuenta puntos del baremo oficial para sacar adelante los proyectos que ha presentado a estos fondos de la Unión Europea. Confiemos que tras estudiar los motivos del rechazo, el equipo de gobierno presente alegaciones convincentes para meter la cabeza en esta carrera donde siempre fuimos ganadores.

Desde 2007, el ayuntamiento de Palma del Río con sus alcaldes al frente, ha concurrido a los fondos Feder con proyectos de ciudad acorde a las exigencias y planes de Europa, con estrategias sólidas y muy consensuadas tanto por la corporación municipal, ciudadanía y equipo de gestión técnico creado para este gran objetivo. Convocatoria tras convocatoria, siempre se lograron sacar adelante grandes proyectos que han cambiado la fisonomía de la ciudad. Véase Crónica de Córdoba y sus pueblos, número XXXI, de 2025 La Unión Europea con los municipios cordobeses: Palma del Río crece con el Feder. No me podía imaginar, al redactar esa comunicación, que estaba escribiendo las últimas páginas de un relato histórico de la gestión de más de veintiséis millones de euros invertidos en una ciudad para mejorar su desarrollo local y urbano. Solo algunos ejemplos, el Parque de Juegos Acuáticos, la Ciudad de los Niños, El Espacio Joven Creativo de Formación y Ocio, la reurbanización de la plaza Mayor, la Alcazaba, la Casa Alhóndiga, nuevos museos, las intervenciones en parques y jardines, Casa de la Cultura, restauración de la muralla almohade. Y la intervención en grandes obras emblemáticas como el puente nuevo, circunvalación y hospital. Lo último, tres millones de euros para una intervención integral en el recinto amurallado, BIC, Un paseo por la villa, aún sin ejecutar.

En estos proyectos han intervenido arquitectos, aparejadores, técnicos de diferentes áreas, empresas locales generando empleo, formación y compromiso con la ciudad para hacerla sostenible e integrada. Con la participación de asociaciones empresariales, turísticas, culturales, deportivas, sociales, medios de comunicación, todo ciudadano desde la asociación Palma avanza y sus exposiciones públicas. Y hemos tenido la suerte de contar con profesionales de la administración en la primera línea de trabajo. Estamos deseando conocer qué ha pasado desde 2023 hasta la fecha.

*Doctor en Historia