¿Qué le ocurre a la derecha española?

No lo entiendo. He estado leyendo distintos medios y escuchando diferentes declaraciones de miembros de la derecha de nuestro país sobre lo que está pasando en Gaza y no sé cómo a estas alturas se puede negar que lo que está cometiendo Israel es un genocidio. Tanto la señora Ayuso, más conocida en las calles como «Israel Díaz Ayuso», como Almeida no han dudado en posicionarse duramente en contra y yo me pregunto: ¿qué esconden que sea más importante? ¿qué intereses tienen o qué pagos reciben que justifiquen que defiendan que no se está cometiendo un genocidio sistemático de vidas inocentes y que Israel ha provocado a conciencia una hambruna bestial negándole a Gaza cualquier tipo de acceso a sus propios recursos?

Se esconden diciendo que el presidente Pedro Sánchez está usando esto para encubrir su propio escándalo de corrupción. Cuando les echan en cara que hasta el Rey lo ha condenado, callan. A ver, ahora mismo el panorama político español es una vergüenza. El último gobierno progresista ha traicionado a la población y ha demostrado que todo obedece a intereses partidistas pero..., en serio, no llego a comprender si es que ahora los miembros de la derecha se han vuelto judíos israelíes todopoderosos y se creen por encima del bien y del mal, como Netanyahu, o qué es lo que les lleva a no condenar el genocidio y, consecuentemente, a votar en contra del decreto de embargo de armas, más aún cuando sabemos que este «embargo de armas» no supone una ruptura de relaciones con Israel y que no va a llevar a que España impida el paso de buques armamentísticos rumbo a Israel o a que estos usen las bases estadounidenses de la península (como debería ser).

No soy ninguna analista política experta ni una izquierdista radical, simplemente me pregunto, como cualquier persona de la calle, ¿qué más tiene que hacer Israel para que la derecha reconozca que están cometiendo un genocidio o si hay algo detrás que les da carta blanca para saltarse el derecho internacional y los legitima para faltar al respeto de los voluntarios participantes en una misión humanitaria pacífica como la Flotilla, que además han sido tratados como terroristas por el gobierno israelí?

A todo esto, ¿qué ha hecho el Gobierno para presionar y reclamar que vuelvan a casa? ¿Va a tomar medidas con que Israel haya torturado a ciudadanos españoles y con que una de ellas aún no haya vuelto a casa? Con esto tampoco doy crédito. Vivimos tiempos carentes de toda lógica y humanidad y extremamente polarizados y, si una se hace preguntas en alto, no tardan en tacharla de esto o aquello. Yo elijo no callarme. ‘Free Palestine’.

