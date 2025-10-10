En ocasiones, parecería que estuviésemos en un país profundamente racista y xenófobo. Esta palabra griega es transparente para quien quiera verlo: «dicho de una persona que siente o manifiesta fobia a los extranjeros». Ahora bien, la fobia no es solo un temor angustioso ante algo, sino también un sentimiento de aversión, asco o repulsión. Llegados a este punto, deberíamos acuñar un término que calificase a los que sienten rechazo por los que detestan lo foráneo.

Del mismo modo que es complicado trasladarse a un nuevo lugar y soportar el desprecio de los oriundos, se torna desagradable convivir con los comentarios de unos paisanos que sacan a relucir sin pudor los rincones más oscuros de sí mismos. No me gustaría ver en el extranjero cómo nuestros nacionales son tratados con la repugnancia que se desprende de las lenguas viperinas de algunos de nuestros conciudadanos. Lamentablemente, los españoles que habitan allende nuestras fronteras también soportan en determinadas coyunturas la recusación injusta de quienes no los reciben de buen grado. Por eso mismo, nos hieren los desprecios de quienes afirman que no quieren ser atendidos por médicos sudamericanos o que preferirían que sus hijas no saliesen con africanos.

Es evidente que las migraciones deben ser reguladas; asimismo, cualquier ciudadano, español o extranjero, ha de contribuir a la sociedad y abstenerse de delinquir, so pena de acabar entre rejas o siendo deportado. Pero habría que ser capaz de comprender que cualquiera de nosotros podríamos pasar a formar parte del bando emigrante. Ojalá la fiesta de la Hispanidad recuerde a más de uno que, un día, al otro lado también nos acogieron: hasta que los populismos que esperpentizaron a Bolívar lo permitieron.

*Lingüista