Los primeros auxilios

Vamos a tener que crear en el Realejo el cuerpo de Vigilantes de la Calle, como los de la playa, pero sin Pamela Anderson en bañador. Resulta que el Ayuntamiento de Córdoba, en su infinita sabiduría, ha decidido que la gente se nos caiga a cada rato producto de que la calzada es, en su propia mismidad, un puro socavón. Alguno es nimio, apenas un saliente, y ese es de los traicioneros. Hay otros que son la entrada al Hades, la boca de metro del inframundo, donde no llega el eco ni la luz del sol.

Van las señoras caminando y, pum, se nos desgalgan a culo lleno provocando tremendo descalzaperros. Señores de todas las edades y nacionalidades se nos desnucan a cada rato obligando a llamar a las asistencias. Porque la tasa de siniestros es elevada, sobre todo, entre el personal forastero, que se queda mirando las azoteas, los cielos azules y los culos de su especie, hasta dar con sus huesos en el pavimento.

Tan es así que vamos a tener que proponerle al Ayuntamiento que nos subvencione a los vecinos unos cursillos de idiomas de forma que podamos decir fractura en inglés, francés y chino. Y quien pronuncia luxación, puede plantear el abanico semántico a oraciones sencillas como «ya viene la ambulancia», «igual ese diente es suyo, señora» o «la radiografía no te la quita ni Perry Mason, payo». Lo digo para que el turista se sienta como en su casa, por hacer ciudad.

Otra idea -así como posible- es arreglar de una santísima vez la calle de socavones, que hasta Santa Marina tienen tajo, en vez de tanto vídeo para las redes sociales, que a veces parecemos tontos. Como concepto teórico, pongamos: se coge el Realejo, que está hecho una braga, se repara, se mantiene y se cuida, por ejemplo, evitando el paso de los cienes de autobuses y vehículos de tonelaje, que a diario lo recorren venga a cuento o no.

Para vía crucis, el de las trompadas en el Realejo que suceden día sí y día también. Que eso es caerse y no lo de Nuestro Señor Jesucristo, hágase tu voluntad en la tierra dura. Para esta Magna, la municipalidad siempre atenta ha preferido dejar níquel la calle de la Feria, que es lo que va a salir en el Canal Sur. Una casualidad, suponemos.

A ver si, con motivo de otro evento cofrade (una de esas fechas históricas que suceden a cada rato), cae la breva, quitan los agujeros y permiten que el personal no acabe fané, descangallado. Cosido con puntos, con la barbilla abierta y un par de dientes menos en la piñata. Ecce homo.

*