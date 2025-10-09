Certezas en un aborto

Yo, hija mía, no soy médico ni psicólogo ni político. Yo sólo te diré lo absolutamente cierto de un aborto. Me tomo la libertad de comunicarte lo que es seguro si eliges abortar tu vida y la de tu criatura que llevas dentro. Es seguro que te encontrarás sola en un cuarto que no conoces, con una persona y una máquina que no conoces. Es seguro que cuando salgas de ese cuarto habrá ocurrido en tu vida algo que será irreversible para siempre. Es seguro que esa noche cuando te acuestes, estarás sola en tu cama, sin aquellas personas que por no encontrarse solas con su ideología o con su aborto, te animaron a que tú lo hicieras, porque tú eras libre y podías disponer libremente de tu vida. Es seguro que ya pertenecerás a esa violencia oscura de que cuantos más, es menos violencia. Es seguro que esas personas que no estarán contigo esa noche se han enriquecido políticamente y económicamente a costa de ese acto con el que ahora te encontrarás sola para el resto de tu vida. Es seguro que algún día, más cercano o más lejano, tomarás conciencia de lo que has hecho, y es seguro que ya no podrás volverte atrás. Y es seguro lo que vivirás a solas por dentro, que tú sola sabrás o no querrás saber. Entonces, hija mía, ten por seguro que ese día sabrás que eso es el infierno: el tomar conciencia de que atentaste contra tu vida y contra la vida de otro y ya no puedes remediarlo. Pero, hija mía, también es seguro que tendrás siempre el amor de los que de verdad te aman, y la misericordia de quien de verdad te ama desde que comenzaste a latir en el vientre de tu madre: nuestro Padre del cielo. Ahora, hija mía, por supuesto, puedes usar tu libertad para elegir lo que te dicte tu conciencia.

*Escritor