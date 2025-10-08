Sobrecarga en el juzgado de violencia

He escuchado que hay pocos jueces especializados en violencia de género y que existirá en breve más sobrecarga -si cabe- en el juzgado de Violencia sobre la Mujer porque se van a añadir en sus competencias los delitos sexuales que actualmente no están catalogados como de violencia de género al faltar el requisito de la relación previa afectiva; comencemos por el final para desenmascarar estas equivocaciones: por supuesto que los delitos sexuales de varones contra una chiquilla deben ser parte de los juzgados de violencia; que una manada viole a una chiquilla es violencia de género pura y dura haya o no haya relación afectiva previa de noviazgo. Porque vamos, que un empujón a una novia de dos días se considere violencia de género y estos asesinatos de alma como son las violaciones de mal nacidos a desconocidas no lo sea, me parece un insulto a la inteligencia. Por tanto, esta reforma es justa y si significa sobrecarga, pues habrá que ponerse las pilas. Pero no es menos cierto que hay que hacer reformas para evitar el caos en el único juzgado de violencia que hay en Córdoba ante la previsible multiplicación de asuntos. Y creo que es relativamente fácil ponerle solución: actualmente existen en Córdoba dos jueces para el juzgado de lo Penal número 6, que se crearon recientemente, y a mi juicio equivocadamente, para juzgar causas de violencia de género, mientras sigue un solo juzgado de instrucción para investigar dichas causas. La reforma pasa porque este tipo de delitos deben ser enjuiciados por todos los juzgados de lo Penal porque todos los jueces y juezas están suficientemente curtidos para realizar estos juicios con la máxima pericia (¡si llevaban 20 años haciéndolo, joder!). Y en cuanto a la instrucción de estos delitos, lo mismo: en vez de instruirse por un solo juzgado deben repartirse entre los ocho juzgados de Instrucción más el de violencia actual, que serían 9. Ea, ya está hecha la reforma necesaria sin poner un solo duro, sino tan solo reestructurando lo que hay. Créanme si les digo que todos los juzgados de instrucción están preparados para ello. Qué más prueba que cuando detienen al presunto autor en sábado o en domingo, quien se encarga de dicha instrucción es el juzgado de Guardia, que nunca es el juzgado de violencia. En definitiva, el actual lío del juzgado de violencia es por culpa de términos formales y no sustanciales. En otras palabras, lo que tiene sobrecargado es la política hipócrita y no los recursos judiciales.

*Abogado