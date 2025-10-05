Opinión | carta ilustrada
María Ángeles Gómez
córdoba
¿Por qué no se arregla el barrio del Santuario?
Buenos días. Soy vecina del Santuario y me dirijo a ustedes para resaltar el estado pésimo en que está mi barrio en los últimos años. Es una pena que nuestros impuestos se vean abocados a no sé qué causas, pero lo que es a arreglar los barrios antiguos de la ciudad, no. De estos, el Ayuntamiento se ha olvidado completamente. El mío concretamente está abandonado, las aceras totalmente levantadas, llenas de porquería, y las personas mayores cada día salen menos por miedo a caerse.
Me gustaría que mi relato no cayera en saco roto y el Ayuntamiento empezara a tomar cartas en el asunto porque la situación es muy grave y preocupante.
