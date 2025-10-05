Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Opinión | carta ilustrada

María Ángeles Gómez

córdoba

¿Por qué no se arregla el barrio del Santuario?

Buenos días. Soy vecina del Santuario y me dirijo a ustedes para resaltar el estado pésimo en que está mi barrio en los últimos años. Es una pena que nuestros impuestos se vean abocados a no sé qué causas, pero lo que es a arreglar los barrios antiguos de la ciudad, no. De estos, el Ayuntamiento se ha olvidado completamente. El mío concretamente está abandonado, las aceras totalmente levantadas, llenas de porquería, y las personas mayores cada día salen menos por miedo a caerse.

Me gustaría que mi relato no cayera en saco roto y el Ayuntamiento empezara a tomar cartas en el asunto porque la situación es muy grave y preocupante.

Fue uno de los primeros bares de Córdoba, abrió en 1868 y ahora es una taberna de visita obligatoria: "Cómo siempre, espectacular"

Este producto de Ikea transforma el suelo de la terraza o el balcón en un patio de Córdoba por menos de 15 euros

El tiempo en Úbeda: previsión meteorológica para hoy, domingo 5 de octubre

El tiempo en Écija: previsión meteorológica para hoy, domingo 5 de octubre

El tiempo en El Viso del Alcor: previsión meteorológica para hoy, domingo 5 de octubre

El tiempo en Utrera: previsión meteorológica para hoy, domingo 5 de octubre

Si miras la luna y ves este "halo" alrededor, cuidado: este es su significado meteorológico según la tradición de Córdoba

El tiempo en Tomares: previsión meteorológica para hoy, domingo 5 de octubre
