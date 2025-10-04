La falsedad europea no tiene límites

Mientras las calles de alrededor de todo el mundo claman «Netanyahu, asesino» y «Viva Palestina Libre», con las banderas que muchos dirigentes del PP se han esforzado por borrar del asfalto, los miembros de la Global Sumud Flotilla están ya encarcelados o aguardan a ser identificados para entrar a prisión y los Gobiernos Occidentales continúan sin hacer NADA. Declaraciones vacías que no conducen a ningún tipo de salvaguarda para los gazatíes que siguen siendo masacrados ni para los integrantes de la Flotilla que han sido acusados de «terroristas» por el Ministro de Seguridad Nacional Israelí. De hecho, ya se han celebrado muchas vistas en las que han sido privados de su derecho a un abogado.

No sé qué más habrá ocurrido para cuando este artículo salga publicado, porque por desgracia la realidad va más deprisa de lo que alcanzamos a imaginar pero… Sólo os pido que pase lo que pase salgáis a la calle este sábado 4 de octubre a las manifestaciones que hay convocadas en todo el territorio nacional, que demostréis que aún nos queda humanidad, que hay un rastro de esperanza para la especie humana que no hace más que ir contra el medio en el que vive y contra sí misma.

«Israel asesina, Europa patrocina» es otro de los cánticos que se escucha en las calles. Preguntémonos si acaso no es verdad o por qué a estas alturas buques procedentes de la UE siguen abasteciendo el genocidio de Israel con armas, por qué sigue sin orquestarse un bloqueo internacional, por qué tantas y tantas violaciones al Derecho Internacional son consentidas sin consecuencias…

La Flotilla era una misión pacífica que transitaba aguas internacionales de acuerdo al Derecho Internacional. Ha demostrado que Israel entiende que sistemáticamente quienes se acerquen a unas millas de aguas gazatíes serán interceptados por barcos de guerra y tachados de terroristas. Sin consecuencias. ¿Cuánto más se le van a consentir este tipo de prácticas? Ya no es sólo que esté erradicando a una población que parece no importarle a los Gobiernos Internacionales, es que tiene en su custodia ilegalmente a ciudadanos europeos encarcelados privándolos de sus derechos.

Sí, el proyecto europeo fracasó, pero jamás imaginé que este enmascarara tanta falsedad humanitaria. Ni Ucrania, nuestros vecinos, por miedo a Putin, ni Gaza siendo víctima de un genocidio por… ¿Cómo ha alcanzado Israel semejante estatus de impunidad internacional? ¿Por tener al loco de Trump secundando su matanza para poder repartirse el terreno? ¿Acaso cuanto importa es sólo la economía y el poder y hemos dejado de contar el progreso en vidas humanas libres y dignas?

*Escritora