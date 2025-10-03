Versópolis

En defensa del reino del hombre y la justicia, pido la paz y la palabra, en los versos de Blas de Otero. Llegaron las primeras aguas del otoño, para empapar nuestros sentidos y mojar las conciencias, resecas por el sol del estío y envenenadas por miedos y odios. Llegaron las primeras lluvias, para lavar campos y mentiras, para volver a mirar y que las lágrimas de perseguidos y verdugos se confundan con las gotas de lluvia. Otoño que nos trae de nuevo la música y la palabra, como idiomas universales que hermanan a los pueblos, que desarman rivalidades y escalan torres de Babel, muros de clases e ideologías, de edades y nacionalidades, de fundamentalismos y talibanes. Son muchas las actividades musicales que nos convocan estos días. Arrancó con su temporada de abono y conciertos extraordinarios la Orquesta de Córdoba, provocando con sus pentagramas esas «sinergias» que tanto necesitamos. Las interpretaciones de conocidos solistas llenaron los escenarios con sus canciones formando oasis de sosiego, forjando miradas de entendimiento, liberando tensiones y remediando tedios.

Pero la gran convocatoria cultural de estos días es, sin duda, la edición de Cosmopoética que mañana termina y nos ha provocado con un programa totalmente innovador. Apostando en tiempos de incertidumbre y fragilidad por la resilencia poética, dedicada a combatir pacíficamente el ruido dominante y la polarización persistente, no desde el escapismo, sino desde un compromiso por humanizarnos a través de las letras, como dice su presentación. Para recordarnos, según nos aleccionara nuestro paisano Séneca que «homo hominis sacra res» o que el hombre es sagrado para el hombre, frente a esta carrera absurda por la exclusión y la demonización del otro que nos lleva al abismo. Espectacular el plantel de prestigiosos poetas invitados, premiados con las máximas distinciones que se han dado cita en esta convocatoria. Como particularmente ha sido evocador, volver a encontrar las musas de los poetas en los colegios, en los institutos, en los balcones al paso del trajín diario, entre las frutas y hortalizas de los mercados municipales, o en las tabernas de siempre con su «verso y medio». Esa poesía cercana, a pie de calle, de patio o bota de vino en la que reconocernos y reconfortarnos. Poesía musicada, trabajada en talleres, analizada y aprendida, declamada, robada y sentida, que debate con la filosofía o el cine. Versos tatuados en la piel, o en las cosmoservilletas que llevan impresa la emoción en 210.000 unidades. Actividades como el mercado de versos, o los versos a pedales que desde el Molino de Martos al Jardín Botánico pusieron su atención en la naturaleza, el esplendor de su belleza y las amenazas que la acechan.

Desde Córdoba, todo un seísmo lírico de alta magnitud en la escala de nuestras ocupaciones, que entronca con unas raíces fuertes de convivencia y mestizaje que no mutan durante siglos, frente a las hojas caídas del otoño. Una poesía nuestra, dolida y sentida, necesaria como el oxígeno. Una poesía que dibuja un tapiz plural y diverso donde hay sitio para todos. Gracias, Cosmopoética. Sin duda, en la aridez y ante el desconcierto una flor abrió el asfalto y perforó el tedio, el asco y el odio.

*Doctor en Derecho, abogado y mediador