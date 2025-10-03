Díaz Ayuso denuncia que el nombre de 'PuigDémon' también es una amenaza satánica contra su persona
El periodista Matías Vallés, adjunto a la dirección de Diario de Mallorca, realiza cada semana un análisis irónico de la actualidad. En esta entrega centra su videoanálisis en por qué Isabel Díaz Ayuso continúa desbaratando la confabulación universal en su contra. Tras desvelar que el "Euskadi euskaldun" del PNV no significa "me gusta la fruta" sino "pimpampum" en referencia a su augusta persona, también ha denunciado que "PuigDémon" no corresponde a un apellido, sino a un ser diabólico que también la amenaza de muerte.