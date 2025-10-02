El mundo está roto

Elon Musk. / EFE

Hay gente que tiene más dinero que neuronas. Como en todo, también en esto es difícil hallar el equilibrio. Cuando el desajuste se generaliza, ocurren en la vida colectiva desgracias que son un reflejo de la suma de las desdichas individuales. Queremos decir que la riqueza está mal repartida, vaya. Hay una palabra que me gusta: homeostasis. Es el conjunto de procesos por el que un organismo conserva relativamente estables sus condiciones internas pese a los cambios del exterior. El cuerpo humano, por ejemplo, mantiene su temperatura en torno a los 36 o 37 grados con independencia del frío o el calor que haga afuera. Y el nivel de azúcar en sangre se regula gracias a la insulina. Cuando un valor se desvía, el organismo activa respuestas para devolverlo al rango adecuado. Hablamos, en fin, de un equilibrio dinámico, pues no cesa de actuar en función de las necesidades de cada momento. Me parece admirable esa complicidad existente, no sé, entre el páncreas y el hígado o entre estos y el sistema circulatorio o respiratorio, por referirnos solo a tres o cuatro ingenios corporales. Lo cierto es que tanto ustedes como yo, estimados lectores (y lectoras, claro, puto genérico disfuncional) nos estamos comunicando ahora mismo gracias a que nuestras constantes se mantienen milagrosamente invariables.

Dado que la sociedad es un cuerpo, me pregunto si ha sido capaz, a lo largo de los tiempos, de mantener esos contrapesos indispensables para la vida y me respondo que no: de ahí las guerras, las injusticias, las desigualdades y las catástrofes humanitarias que constituyen el argumento principal de esa disciplina que llamamos Historia. O sea, que el mundo siempre ha estado roto (aunque curiosamente en marcha), y con la aspiración, quiero suponer, de repararse para poner de acuerdo los distintos aparatos que lo componen. Y aquí es dónde me pregunto si es posible la homeostasis del cuerpo social abundando la gente como Elon Musk o Trump (por evitar ejemplos domésticos) cuyo capital económico es muy superior a sus capacidades mentales. Y ahí es donde me respondo nuevamente que no, es decir, que los bienes del universo, para que la cosa funcione, deberían estar tan equitativamente repartidos como las neuronas. De lo contrario, estamos condenados a sobrevivir en colectividades neurasténicas.