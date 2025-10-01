Hubo un tiempo -no tan remoto- en que el mérito era una lámpara encendida y no un filtro complaciente. Hoy prospera la cultura de la excusa: ese arte de desactivar la exigencia con analgésicos retóricos. Donde antes se pedía carácter, ahora bastan coartadas terapéuticas; donde antes se sudaba excelencia, hoy se administra autoestima. Bajar es fácil; lo difícil es la subida, el pulso tenaz con uno mismo.

Hemos sustituido el examen de conciencia por el inventario de agravios. Quien se excusa sin que nadie le acuse, se delata: la responsabilidad se terceriza, la culpa se disuelve en sociología de sobremesa. Chesterton observó que cuando la modestia abandona la verdad para refugiarse en la autoestima, deja de ser virtud: termina aplaudiendo lo mediocre con entusiasmo de claque. La indulgencia moral opera como una banca central que emite crédito de inocencia infinita; la inflación de absoluciones baratas devalúa la moneda del mérito, hasta que «excelencia» quiere decir «me esfuerzo cuando me apetece».

El resultado es una antropología coja: sujetos muy sensibles a la ofensa y muy duros para el sacrificio; veloces para exigir derechos y remisos para contraer deberes. Ortega nos prevenía: «yo soy yo y mi circunstancia», y añadía -con frecuencia olvidado-: «y si no la salvo a ella, no me salvo yo». Salvar la circunstancia es plantarle cara con hábitos, no domesticarla con coartadas. La virtud no es un fogonazo emocional, sino una gimnasia del alma; y el carácter, la perseverancia de esa gimnasia cuando nadie aplaude.

Se ha erigido, además, una nueva casuística sentimental: si me hiere, es malo; si me cuesta, es tóxico; si me contradice, es opresivo. Así, la fortaleza se confunde con rigidez, la templanza con neurosis, la justicia con resentimiento y la prudencia con cobardía. T. S. Eliot advirtió que los hombres pueden perderse no solo por malas acciones, sino por omitir los bienes arduos. La omisión, reina perezosa, fabrica mediocres satisfechos: gente que «no hace nada malo», pero no hace nada grande.

Conviene recordar una vieja sabiduría: aprendemos para la vida, no para el título. Y otra aún más honda: la ayuda -psicológica, espiritual o comunitaria- no sustituye la voluntad; la perfecciona. La excusa, en cambio, la atrofia. Por eso, el rigor no es crueldad, sino caridad con uno mismo: quien se exige se libera, porque deja de mendigar pretextos y empieza a gobernarse. El mérito no humilla: eleva, al obligarnos a mirar no lo que ya somos, sino lo que todavía podemos llegar a ser. Si honramos el esfuerzo en lo pequeño -levantarse antes que el pretexto, decir la verdad cuando sería rentable callar, terminar lo empezado aunque nadie lo celebre-, nuestros hijos no nos pedirán disculpas elegantes, sino ejemplo vivo. La excelencia no es un don aristocrático, sino una plebeya fidelidad cotidiana. Quizá entonces, cuando el elogio vuelva a costar y la disculpa vuelva a doler, la virtud deje de ser escasa; y la indulgencia moral, que hoy todo lo absuelve, recuerde su antiguo juicio: absolver al arrepentido... y exigirle conversión.

*Mediador y escritor