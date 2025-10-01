Peinado/Begoña; futura peluquería

La esposa de un presidente del Gobierno no puede ser condenada acostándose en el mismo colchón que el marido más importante del país. Pero que un juez pueda estar haciendo el trabajo sucio de la Oposición, también tiene tela marinera. Al final saldrá la verdad porque nuestro sistema tira palante gracias a Dios y a la democracia y porque no estamos ante un asunto judicial complejo en el que la duda puede absolver al reo y por tanto, también a la acusación y el juez de instrucción al quedar de honrados manque pierdan. Pero también pienso que llegar a la verdad es además fácil por cuanto yo creo que no estamos ante una cuestión de prueba complicada y enrevesada sino ante una simple cuestión jurídica. Y no estoy prejuzgando nada porque no tengo datos de la causa para hacerlo. Pero sí que puedo aportar probabilidades en base a que soy abogado: tres frentes tiene Begoña, como es el tema de la fiscalía europea por beneficiar a su compañero de universidad con cartas de recomendación- imputación que no ve la Guardia Civil-, otra por una apropiación indebida de un programa informático del que se han recibió informaciones acerca de que el propietario dio instrucciones a la propia Begoña para inscribirlo, con lo cual no hay apropiación indebida sino indicada, y por último, utilizar a su asistente en la Moncloa fuera de tareas institucionales; si ha utilizado a su asistente descaradamente para asuntos privados con afán de lucro pues podría haber condena. Pero si no es así y son temas muy puntuales para nada dolosos la cosa es como mínimo dudosa.

Porque aquí no toda colaboración es malversación; la Moncloa también es la casa particular de la esposa de Pedro Sánchez. Ejemplo claro: imaginen que Begoña llega con el coche cargado de bolsas del Mercadona y en ese momento llega la asistenta para tratar de una intervención institucional y la Begoña le dice: ¡Cristina, coge la última bolsa, hija mía, que no puedo cargar con más…! Indudablemente está utilizando a la asistenta para un tema privado, pero eso no tiene carga indiciaria de delito alguno. Yo no sé, repito, si existe esa colaboración extrainstitucional clara y contundente o si la misma no tiene suficiente carga indiciaria delictiva por no existir intencionalidad alguna. Pero sí estoy seguro de que este asunto será el final del prestigio público y profesional de uno de los dos. Hasta el punto de que uno de los dos podría terminar peinando en una peluquería… No digo más (que quizá si lo hacen muy bien podrán recuperar el prestigio profesional pero ya como peinadores de peluquería).

*Abogado