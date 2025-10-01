Insólito cuando menos

Es insólito. O cuando menos resulta surrealista. Pero el juez Peinado hace las cosas de forma insólita y resulta surrealista en sus decisiones, que debieran estar marcadas por unas pautas jurídicas y que, sin embargo, parecen tomadas para provocar en Sánchez un dolor aún mayor. No es una casualidad. En política nada es una casualidad y qué mejor momento para que el juez anuncie que va a solicitar un juicio con jurado para la mujer del presidente, que cuando éste se encuentra en Nueva York en viaje oficial, en una Asamblea de las Naciones Unidas, en la que el tema central es Palestina y la declaración de su Estado, asunto sobre el que España fue de los primeros gobiernos en declararse a favor del Estado Palestino. No, algunos no podían permitir que el presidente Sánchez brillase en un entorno como ese y qué mejor golpe bajo que recordar que su mujer está siendo investigada por posible malversación en la contratación de la asesora de La Moncloa y señalar la necesidad de que sea un jurado popular quién decida sobre su inocencia o culpabilidad.

Blanco y en botella. Porque ese anuncio ha desatado la tormenta y el presidente, que también es marido y hermano, ha señalado apenumbrado y visiblemente tenso que «el tiempo pondrá las cosas en su sitio. Mi hermano y mi mujer son inocentes y solo espero que cuando eso suceda, tenga la misma repercusión mediática que lo que está planteando el juez». Todo se verá, de eso no cabe duda, porque el tiempo es implacable y a cada cual lo pone en su sitio, y los caprichos del juez serán vistos como lo que son: un acoso y derribo hacia la persona de Begoña Gómez, a la que quiere someter a un juicio con jurado sin siquiera haber terminado la instrucción.

Los del Partido Popular no saben cómo acabar con Sánchez y tiran de la trama de corrupción de su familia, algo que el juez les pone en bandeja en los momentos más sensibles y aplaudibles del presidente, quien por su parte no duda en señalar que piensa llegar hasta noviembre de 2027 y repetir la mayoría.

Hay un pulso político que es necesario y luego hay sabuesos que quieren destripar a las posibles víctimas en un escarnio público e indecente. No sé si Sánchez llegará hasta el 2027 y si podrá repetir la mayoría, lo que sí creo es que el PP se está equivocando al aplaudir el insulto, justificar lo insólito y fomentar el odio.

*Periodista y escritora