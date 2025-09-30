Mi opinión

Dice Jean-Paul Sartre que hay momentos en la historia en los que no se puede ser indiferente sobre algo que puntualmente ocurre. Sartre planteaba el problema de un modo directo al interlocutor y por el más leve indicio captaba ese momento de alineamiento ideológico. La respuesta confirmaba lo que somos y pensamos. Por ejemplo: ¿Qué opina de la revolución cubana? Un titubeo o balbuceo le bastaba.

En estos días una de las preguntas podría ser: ¿Qué piensa usted de lo que pasa en Gaza? ¡Uf! También hay derivadas. Por ejemplo: ¿Le parece justo y necesario la protestas por la inclusión en la Vuelta a España de un equipo denominado Israel patrocinado por un magnate sionista que apoya la política de Netanyahu en Gaza? En este caso, la vía de escape es separar la política del deporte, algo así como salirse por los cerros de Úbeda. Para Sartre esto sería suficiente evidencia de lo que el interrogado piensa. Estoy seguro de que ni se le ocurriría contrargumentar que la política forma parte el deporte. ¿Para qué? Las evidencias están en la geografía: ¿Qué, si no la política, traza el mapa y sitúa a Israel en Europa compitiendo en todos los deportes como europeos?

Pero cojamos algo de más peso que una carrera ciclista. Recordemos, por ejemplo, cómo Jimmy Carter, en 1980, boicoteó los Juegos Olímpicos de Moscú «porque habían invadido Afganistán», y la URSS boicoteó los Juegos Olímpicos de Los Ángeles en 1984 porque «EEUU no respeta los derechos humanos ni la dignidad humana». Hoy mismo los atletas rusos no participan con su propia bandera por la invasión de Ucrania. Hitler aprovechó la Olimpiada de Berlín en 1936 para usarla como escaparate de la supuesta superioridad de la raza aria y del poder de Estado nazi. «El Pan y Circo» romano era política. ¿A qué jugará Donald Trumps en la próxima Olimpiada de Los Ángeles en 2028? Hagan apuestas en el fututo Resort/Casino en el que Trump pretende convertir Gaza sobre la devastación y los miles de cadáveres. ¿Se puede ser más explícito?

*Comentarista político y periodista