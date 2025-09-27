Trump pronunció el martes su discurso ante la Asamblea General de las Naciones Unidas. Les recomiendo dedicar una hora a escucharlo, aunque tal vez nos haya pasado con la mala oratoria como a Westley con la yocaína en La Princesa Prometida: que a fuerza de tomarla poco a poco nos hemos inmunizado al veneno, por mitridatismo, como si fuéramos los cuidadores de cobras y víboras de un zoológico. Empezó por quejarse de que no le funcionaba el teleprónter, recurriendo inmediatamente al tópico de que sin él hablaría desde el corazón. Acto seguido se puso a leer, poniendo el descubierto corazón en amenazar en broma al encargado (con ese estilo de broma que tal vez no lo es pero juega a serlo, porque este señor se comporta como cualquier maltratador adolescente). Insultó a todos, amenazó a todos, discurrió como un atrevido ignorante sobre todo, reclamó para sí el Nobel de la paz. En fin. Fue la versión mutada de esos alumnos a los que encargan en la graduación dar el discurso de todos y le dan las gracias a sus padres. Hay sitios que para hablar deberían ser sagrados. Si es así, Trump profanó las naciones unidas: hizo lo sagrado vulgar. Tristemente muchos piensan que dijo las verdades: no lo hizo. Nos hemos acostumbrado (así Nabokov en Barra siniestra) a pensadores filisteos y mandriles de botas altas. Creo que es urgente prohibir a los oradores leer, en cualquier sitio. Ni en parlamentos, ni en salas de vistas, ni en clases ni en conferencias. Que se levanten y hablen. O saben o no. Así al menos escupirían su propio veneno y no los potentes destilados que traen de sus nidos.

*Abogado