Luis Muñoz en Cruz Conde

Hubo un tiempo en que la calle Cruz Conde era una sucesión de mundos que se podían tocar, que nos llevaban mucho más lejos que la acera y vislumbraban otras latitudes: la librería Luque estaba allí, conviviendo con la mítica sede en Gondomar, ambas con dos plantas y con muchas historias de tertulias en reboticas barojianas y títulos prohibidos hacia no tantos años. Recuerdo también las agencias de viaje y las zapaterías, de las que queda alguna. Desde entonces me fascinan las zapaterías, con esa sucesión de pasos en el aire, apoyados en su propio pulso de vacío por hombres invisibles, con distintos modelos que nos pueden llevar a cualquier parte, en cualquier situación. Era una calle viva y eminentemente comercial que tenía y sigue teniendo la gran sede de Correos justo a la mitad, cuando todas las ventanillas estaban llenas de gente que esperaba, porque entonces Correos era lo mismo que poner una conferencia telefónica a otra provincia: tocar un horizonte algo borroso donde alguien o algo te esperaba. Evoco la plenitud de la calle Cruz Conde como una sensación por la que de vez en cuando pasabas, una especie de promesa de vida que se ofrecía con bullicio en las tardes de invierno, cuando los coches pasaban frente a los comercios y las mujeres llevaban botas altas y tacones bajo la lluvia.

Ahí brillaba Lui, la gran tienda de ropa masculina de Córdoba, que había vestido a la plantilla del Córdoba CF cuando jugó en primera en los 70, con Vicente del Bosque en el equipo. Era otro país y también otra edad: yo comienzo a ir a Lui más tarde, con mis padres, pero antes me detenía en sus escaparates, que siempre me recordaban a las puertas giratorias de la serie Hotel, donde brillaban el serio James Brolin y la bella y divertida Connie Sellecca. Era la España entonces primeriza de los chalecos de Adolfo Suárez, las venidas de Santiago Carrillo con peluca y el qué va a pasar. Donde siempre ocurría algo era en los escaparates de Lui: la sofisticación elegante que había llegado para nombrar un tiempo y vestirnos con él. Ahora Luis Muñoz, mi amigo Luis, recibe el premio de la Gala del comercio de Córdoba 2025 por su trayectoria empresarial, que hoy continúa siendo una novela en marcha donde siguen sus hijos y el futuro se envuelve en su nueva ligereza.

El lema de la gala es El valor de lo nuestro, y nada tan nuestro como Luis Muñoz, un hombre hecho a sí mismo y amigo de otros hombres hechos a sí mismos que en sus días hicieron Córdoba más grande. El tiempo escapa y las calles resisten los nuevos vientos ásperos, pero también la vida necesita a figuras que vistan nuestros sueños mientras la lluvia cae y esos tacones se pierden en la vista de los niños que fuimos.

*Escritor