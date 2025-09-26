Todos deberíamos intentar ser ciudadanos de bien, pero, cuando estamos cerca del selecto grupo de los gobernantes, quizás sería conveniente depurar aún más nuestro comportamiento. Si nuestra pareja o hermano delinquen -entiéndase este ‘plural’ como inclusivo, pues no hay nada más lejos de nuestra realidad-, distanciémonos de ellos. De lo contrario, siempre habrá quien nos utilice como fertilizante necesario para acabar con un adversario o enemigo.

Recientemente, se ha ordenado la apertura de juicio oral contra la pareja de Díaz Ayuso, que irá al banquillo por los presuntos delitos de fraude fiscal y falsificación documental. Por su parte, el hermano de Pedro Sánchez será juzgado, en su caso por prevaricación y tráfico de influencias. Por este último delito está imputada, hasta la fecha, quien es cuñada de uno y mujer de otro, además de por corrupción en los negocios, intrusismo profesional, apropiación indebida de marca y malversación de caudales públicos. Se trata de supuestas irregularidades fiscales, trampas utilizadas para ocupar ilícitamente una plaza sacada a concurso y artimañas practicadas para lucrarse aprovechando la influencia del presidente del Gobierno. Todo ello reforzaría la idea de que la corrupción es consustancial al poder. Los delitos por los que se acusa al compañero de la presidenta de la Comunidad de Madrid habrían sido cometidos antes de que existiese vínculo sentimental alguno, pero, igualmente, a veces el amor cuesta caro. Los demás, según parece, se aprovecharon en exceso de la sombra de un árbol que abonaba el hermano y marido. En cualquier caso, ahora acompañará a todos un insoportable olor a ‘mantillo’, disculpen, ‘banquillo’.

*Lingüista