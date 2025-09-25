Uno intenta ser coherente. Y para ser coherente hay que intentar ser independiente. Al fin y al cabo, esa es la meta principal de los medios de comunicación. Pudiera ser que muchas veces, muchísimas, como la objetividad puede convenir a una parte, pues parezca que uno no es tan libre como predica, o como escribe. Pero yo al menos lo intento. Y aunque solo un dios puede ser totalmente objetivo (y quizá no tanto) yo al menos me esfuerzo a riesgo de perder amigos (que no serán tan amigos). Lo digo porque en mis escritos suele cobrar todo el mundo. Y últimamente estaba cobrando la oposición. Pero hoy mis críticas van al gobierno central. Estaba tumbado en la cama, descansando de una mañana penosa en los juzgados, cuando pongo el Canal 24 horas de la Primera y veo un mitin de Pedro Sánchez en Cataluña. Al principio pues creí que era la noticia y ya está. Pero pasaban los minutos- y los cuartos de hora -y el mitin de Pedro con la camisa vaquera seguía para beneficio de él... Creo que pudo ser media hora de mitin… No y mil veces no. La cadena pública y aún menos el telediario 24 de la TVE no puede ser un utensilio electoral jamás porque eso es propio de otros sistemas que nada tienen que ver con nosotras y nosotros. Y encima descaradamente, sin cortarse. No Pedro, así no.

*Abogado